Wirtschaft fordert bessere Abstimmung

Kiel

Die Industrie- und Handelskammern in Norddeutschland mahnen ein einheitliches Vorgehen der Bundesländer in der Corona-Krise an. „Ein norddeutscher Schulterschluss zur Überwindung der Corona-Krise in der Wirtschaft wäre ein ebenso starkes wie notwendiges Signal für den Zusammenhalt im Norden“, sagt Janina Marahrens-Hashagen, Vorsitzende der IHK Nord und Präses der Handelskammer Bremen, anlässlich der Vorstellung des Positionspapiers „Wege aus der Corona-Krise“ gestern in einer Videokonferenz.

Von einem „Flickenteppich an Regelungen“ spricht auch Niels Pirck, Vizepräses der Handelskammer Hamburg. „Bisher gab es diesen Flickenteppich auf Basis von Infektionsraten. Doch abgestimmte Verfahren würden es der Unternehmerschaft deutlich leichter machen.“ Auch für die Bevölkerung sei es verwirrend, wenn es unterschiedliche Regelungen in den Ländern gebe. „Es ist extrem wichtig, dass die norddeutschen Ministerpräsidenten sich abstimmen.“

Verunsicherung, die nicht gebraucht werde

Das zeigt das Beispiel Lockerungen im Tourismus, wo es drei unterschiedliche Herangehensweisen gibt: Schleswig-Holstein mit einer Öffnung zu 100 Prozent, Mecklenburg-Vorpommern mit einer Öffnung bei Belegungen bis zu 60 Prozent und Niedersachsen, wo nur 50 Prozent der Belegung in Hotels erlaubt seien, wie Bernhard Brons, Präsident der IHK für Ostfriesland und Papenburg, erläutert. „Das führt zu einer Verunsicherung, die wir nicht gebrauchen können“, ergänzt Matthias Belke, Präsident der IHK zu Schwerin.

Vor allem werde Norddeutschland von den Auswirkungen der Krise härter getroffen als der Rest der Republik, wie sich die IHK-Vorsitzenden einig sind. Deshalb benötige man ein eigenes „Konjunktur- und Aufbauprogramm“, wie Marahrens-Hashagen klarstellt. Der Rückgang der Wirtschaftsleistung werde in den fünf norddeutschen Bundesländern um ein Fünftel höher ausfallen als im übrigen Bundesgebiet.

Keine Einnahmen mehr in vielen Branchen

Denn im Norden seien Branchen wie der Außenhandel, die Häfen und Logistik, der Tourismus und der Schiffbau besonders von den Auswirkungen der Krise betroffen. Viele Branchen, zum Beispiel die Hotels, Gastronomie und die Kreuzfahrtschifffahrt, seien seit Wochen geschlossen und generieren keine Einnahmen. Zunächst gelte es, das Überleben der Unternehmen zu sichern, wie die IHK-Nord-Vorsitzende betont. „Der Staat sollte etwa die Fixkosten von Unternehmen übernehmen, denen der Betrieb untersagt ist.“

In vier Bereiche gliedert sich der Forderungskatalog. Im ersten geht es um die Sicherung des Überlebens von Unternehmen, etwa durch weitere Lockerungen, aber auch die Entlastung der Firmen von Bürokratie. Daran schließt das zweite Feld an, in dem es um die Attraktivität des Standorts Norddeutschland und seiner Städte und Regionen geht, zu dem eine gemeinsame Tourismus-Initiative zählt. Weil im Norden die Außenwirtschaft besonders stark vertreten ist, geht es im dritten Teil um die freien Märkte und darum, internationale Lieferketten am Leben zu halten.

Invesitionsprogramm gefordert

Schließlich fordern die Kammern, ein Investitionsprogramm „Zukunft Norddeutschland“ aufzulegen. Dazu zählen etwa Klimaschutz, Wasserstoffwirtschaft und Digitalisierung, wie Friedrike C. Kühn, die Vorsitzende der IHK Schleswig-Holstein, erklärt. Die Energiepolitik könne ein wesentlicher Baustein zur Überwindung der Krise sein.

„Insbesondere für Norddeutschland als Zentrum der Energiewende bietet sich hier ein großes Potenzial – die globalen Bemühungen um den Klimaschutz sind gleichzeitig ein guter Ausgangspunkt.“ Der Norden verfüge zum einen über große, oft nicht nutzbare regenerative Energiequellen. Wasserstoff aber sei speicher- und transportierbar und stelle somit einen Schlüssel für die Energiewende in der Mobilität dar.

„Vor diesem Hintergrund ruft die IHK Nord die norddeutschen Länder auf, weiterhin als Treiber im Bund zu wirken und eine Wasserstoff-Initiative im Bundesrat zu starten“, fordert Kühn. Parallel dazu müsse Norddeutschland als Wasserstoff- und Energieregion deutlich besser als bisher vermarktet werden.

Zwölf IHKs haben sich zusammengeschlossen

Für Norddeutschland verschärfe die Corona-Krise den Anpassungsdruck auf die Struktur der Wirtschaft und der Unternehmen. Dabei müssten die norddeutschen Länder über ihre Grenzen hinaus aktiv werden. Es sei den Industrie- und Handelskammern klar, dass dazu erhebliche öffentliche Mittel in Anspruch genommen werden müssten, hieß es.

In der IHK Nord haben sich zwölf Industrie- und Handelskammern aus Schleswig-Holstein und den anderen vier norddeutschen Bundesländern in einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen.