Kiel

Bei den Unternehmen in Schleswig-Holstein laufen die Corona-Tests auf breiter Front an – sofern die Firmen ausreichend Tests für ihre Mitarbeiter bekommen. Auch befolgen die meisten Betriebe streng die Schutzkonzepte, wie die Wirtschaftsvertretungen betonen. Ist das Infektionsrisiko am Betrieb gebannt? Eher nicht: Es komme sehr wohl zu Infektionen in Unternehmen, wie die Gesundheitsämter berichten, wenn auch nicht direkt am Arbeitsplatz.

„Im Betrieb werden meist alle Vorschriften eingehalten, aber nicht, wenn es dann in die Mittagspause geht, in die Raucherpause oder in den Pausenraum“, berichtet Oliver Hänsel, Leiter des Lagezentrums im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Auch das Gesundheitsamt der Stadt Kiel bestätigt das: „Bei gemeinsamen Mittags- und Raucherpausen kommt es ebenso zu Infektionen wie zum Beispiel bei Fahrgemeinschaften zur Arbeit“, sagt Sprecher Arne Iversen. Und auch aus dem Kreis Segeberg wird von Infektionen in Pausen und bei Fahrten zur Arbeit berichtet.

Die meisten Corona-Infektionen im privaten Bereich

Wobei Hänsel darauf hinweist, dass es nicht um Massen, sondern um wenige Fälle pro Woche gehe. „Die meisten Infektionen passieren immer noch im privaten Bereich“, sagt er. Und wenn es um Unternehmen gehe, seien auch weniger Großraumbüros, sondern mehr kleinere Räume ein Risiko, wo Mitarbeiter zu zweit im Büro sitzen und etwa die Maske abnehmen.

„Die Großbetriebe halten sich meist strikter an die Vorgaben“, hat der Leiter des Lagezentrums beobachtet. Ein Problem sei es auch, wenn Mitarbeiter in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden – so wie bei den Infektionsfällen unter den Beschäftigten von Schlachthöfen, die für Schlagzeilen sorgten.

Inzidenz im Kreis Plön besonders niedrig

In Neumünster hat man festgestellt, dass die Mitarbeiter meist gut getrennt sind, sich aber nach der Arbeit im privaten Bereich treffen, so Sprecher Stephan Beitz. Dort gebe es die meisten Infektionen. Der Kreis Plön hat in den Unternehmen, abseits von Einzelfällen, keine Auffälligkeiten festgestellt, berichtet Sprecherin Rebekka Mehrholz.

Auch sie verweist auf den Familien- und Freundeskreis, in dem Ansteckungen stattfänden. Nun weiß das dortige Gesundheitsamt, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Plön mit 21 sehr niedrig ist, während Kiel auf 61,2, Rendsburg-Eckernförde auf 50,7 und Segeberg auf 123 kommt – was sich offenbar auf die Infektionsketten niederschlägt.

Corona-Müdigkeit macht allen zu schaffen

Die Wirtschaft verweist auf die „Corona-Müdigkeit“, die in allen Bereichen des Lebens um sich greife, es falle zunehmend schwerer, sich in Abstand zu üben, stellt Marcus Schween, Vize-Hauptgeschäftsführer der IHK zu Kiel, fest.

„Uns ist aber nicht bekannt, dass es in den Betrieben aufgrund vermehrter Kontakte oder sogar Regelbrüchen zu übermäßig vielen Infektionen kommt“, streicht er heraus. Die Betriebe hätten ja schon seit vergangenem Frühjahr bewährte Sicherheits- und Hygienekonzepte im Einsatz. „Darüber hinaus liegt es im ureigenen Interesse der Unternehmerinnen und Unternehmer, dass ihre Beschäftigten gesund sind und bleiben.“ In wirtschaftlich angespannten Zeiten könnten sie sich keine Störungen der Betriebsabläufe leisten.

Jeder Corona-Test sei eine Hilfe

„Hinzu kommt: Negative Testergebnisse könnten den Getesteten ein falsches Gefühl der Sicherheit vermitteln.“ Deshalb appelliert die IHK, die Sicherheits- und Abstandsregeln einzuhalten. Schween sagt, jeder Test sei eine Hilfe. „Testungen können die Regeln für Abstand, Hygiene und Schutzmasken aber nicht ersetzen.“

„Gute Hygienekonzepte zeigen nur dann Wirkung, wenn sie auch von allen befolgt werden“, stellt Michael Thomas Fröhlich, Hauptgeschäftsführer des UV Nord, fest. „Dazu zählt Aufklärung, aber auch Disziplin.“ Letzteres werde eben immer schwieriger einzuhalten.

Tests in den Arbeitsalltag einbinden

Mit den Arbeitgebern appelliere man auch an die Gewerkschaften, über Betriebsräte auf die Beschäftigten einzuwirken, die bekannten Regeln im Pausenraum genauso einzuhalten wie in der Mittagspause. Fröhlich verweist aber auch auf das niedrige Infektionsgeschehen in Betrieben: Nicht einmal jede zehnte Infektion stehe im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz.

Und doch hält der DGB das Geschehen für besorgniserregend. „Die dritte Welle der Pandemie läuft“, sagt Ingo Schlüter, Vize-Vorsitzender des DGB Nord. „Die Sorge, sich am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin mit dem Coronavirus anzustecken, ist bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hoch. Leider setzen nicht alle Arbeitgeber die gebotenen Schutzmaßnahmen konsequent um.“ Voraussetzung dafür wäre die Bereitstellung von Tests durch die Bundesregierung.

Schlüter: „Es ist gut, dass bereits viele Arbeitgeber Tests anbieten.“ Viele Beschäftigte könnten den Besuch eines Testzentrums aber nur eingeschränkt in ihren Arbeitsalltag einplanen – deshalb müsse es kostenlose Selbsttests geben.