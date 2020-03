Wegen Coronavirus: Aida stoppt alle Reisen bis April

Kiel

"Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, da es das Beste in der gegenwärtigen Situation ist", sagte Hansjörg Kunze. Bereits Mitte Februar hatte sich Aida als erste europäische Reederei zum Abzug ihrer Schiffe aus Südostasien entschlossen.

Ende Februar liegen die "Aidavita" in Dubai und die "Aidabella" in Piräus auf. Beim Betrieb der übrigen zwölf Schiffe kam es zuletzt durch Reisebeschränkungen, Flugausfällen und Einlaufverboten immer wieder zu Problemen.

Lesen Sie auch: Colorline setzt Fähren aus

Alle Schiffe nehmen Kurs auf die Basishäfen

Deshalb hat Aida nun die Notbremse gezogen und auch die zwölf noch aktiven Schiffe zurück in die Basishäfen beordert. Vom Nordkap hat am Freitag die "Aidacara" Kurs auf Hamburg genommen, wo sie am Mittwoch erwartet wird.

Die "Aidaaura" und die "Aidamar" werden bereits am Sonnabend in Hamburg eintreffen und ihre Passagiere ausschiffen. Aber auch in der Karibik, dem Mittelmeer und vor Südafrika werden die Schiffe der Rostocker Reederei Kurs auf die nächsten Basishäfen zum Ausschiffen der Passagiere nehmen.

Im Anschluss sollen alle Schiffe von den Besatzungen auf die Wiederaufnahme des Fahrbetriebs im Frühjahr vorbereitet werden. "Aktuell gehen wir davon aus, dass wir ab 5. April unsere Kreuzfahrten weitestgehend wie geplant durchführen können", so Hansjörg Kunze. Am 5. April soll die "Aidacara" auch in Kiel die Kreuzfahrtsaison eröffnen.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.