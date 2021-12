Schleswig

Die Handelskette Woolworth hat mit ihrer Klage gegen die 2G-Regel im Einzelhandel in Schleswig-Holstein vor Gericht keinen Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig hat den Eilantrag des Konzerns abgelehnt, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Der dritte Senat des OVGs hält die geltende Corona-Maßnahme für rechtmäßig, wegen der nur noch Genesene und Geimpfte die Geschäfte betrete dürfen. Der Beschluss ist unanfechtbar.

Das Gericht verweist in seiner Entscheidung auf die sich im Umlauf befindende Delta-Variante des Coronavirus sowie die neu hinzugekommene Omikron-Variante, die als besorgniserregend eingeordnet werde. Die 2G-Regelung sei zweifelsfrei geeignet, der Verbreitung von Corona entgegenzuwirken und das Risiko schwerer Krankheitsverläufe zu reduzieren, so die Begründung.

Das Tragen von FFP2-Schutzmasken und der Einsatz von Plexiglasscheiben im Kassenbereich seien nicht gleich geeignete Mittel. Vielmehr sei aktuell eine maximale Reduktion der Übertragungsraten notwendig.

OVG Schleswig: 2G-Regel hat für Handel deutliche geringere wirtschaftliche Folgen als Schließung

Das Gericht in Schleswig argumentiert zudem, dass die Auswirkungen der 2G-Regel für die Läden deutlich geringer seien als vollständige Schließungen. Weil der überwiegende Teil der Bevölkerung sich bereits impfen gelassen habe oder zu den Genesenen zähle und damit in den Einzelhandel gehen könne, sei für den Handel mit weniger harten wirtschaftlichen Folgen zu rechnen.

Das Land Schleswig-Holstein habe bei seiner Verordnung zwischen verschiedenen Geschäften unterschieden und solche, die der Grundversorgung dienen, von der 2G-Regel ausgenommen. Das sind Läden des täglichen Bedarfs wie Supermärkte oder Drogerien. Hierzu zähle Woolworth nicht.

Woolworth klagte auch in anderen Bundesländern

Das OVG hebt zudem hervor, dass bayrische Gerichte schon die Rechtmäßigkeit der 2G-Regel für die Gastronomie und Beherbergungsbranche bestätigt hätten.

Woolworth hatte nicht nur in Schleswig-Holstein gegen die Corona-Maßnahme einen Eilantrag gestellt. Medienberichten zufolge unternahm das Unternehmen in Nordrhein-Westfalen und im Saarland ebenfalls den Versuch die Regelung zu kippen. Dort stehen die Entscheidungen noch aus.