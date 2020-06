Kiel

„Es wird abgewartet, weil die Sorge herrscht, dass Immobilien nicht für den Preis verkauft werden können wie gedacht,“ sagt Alexander Blažek von Haus + Grund Schleswig-Holstein. „Wenn kein Verkaufsdruck vorhanden ist, fällt das auch nicht schwer.“ Viele Immobilienbesitzer wollten noch schauen, wie sich die wirtschaftliche Lage entwickele. „Bei Kapitalanlagen ist das aber anders. Der Wohnungsmarkt ist bei Vermietungen kaum von der Krise betroffen.“

„Die Nachfrage ist ungebrochen, aber das Angebot ist gering“, stellt auch Carsten Stöben, Gesellschafter der Otto Stöben GmbH in Kiel, fest. Objekte würden „im Verkauf zurückgestellt“, für Wochen oder Monate, um dann wieder auf den Markt zu kommen. „Meist hängt der Wunsch zum Verkauf ja mit persönlichen Gründen zusammen, wie ein Erbe, eine Scheidung oder die Versetzung. Selten geht es wirklich um finanzielle Not“, so Stöben. Und diese Verkäufer könnten eben abwarten. Zu Preissteigerungen führe das aber nicht. „Da ist wohl der Zenit erreicht.“

Unsicherheit bei Besichtigungen

Auch bei der Industrie- und Handelskammer ( IHK) zu Kiel hat man den etwas langsameren Immobilienmarkt im Blick. „Private überlegen sich, ob sie Interessenten zu Besichtigungen einladen“, sagt Geschäftsführerin Julia Körner. „Für gewerbliche Vermieter war eine Zeit lang nicht klar, ob sie Besichtigungen durchführen dürfen. Viele haben dann im Graubereich agiert.“ Immerhin, betont Körner dann weiter: Die Bautätigkeit sei ungebrochen. „Da gibt es keine Delle, es kommen immer neue Häuser und Wohnungen dazu.“

Wohnungswechsel werden vertagt

„Wir haben sehr gute Umsätze“, berichtet dagegen Björn Petersen von der John Spiering GmbH & Co.KG aus Kiel. Er hat nicht beobachtet, dass Verkaufsentscheidungen derzeit vertagt werden. „Wir wundern uns eher, dass es so wenige Änderungen durch die Krise gegeben hat.“ Vielleicht würde das Angebot an Mietwohnungen etwas knapper, denn Mieter überlegten im Moment eher noch, ob sie ihre Wohnung wechseln sollten. „Im Verkaufsbereich ist der Bestand dagegen in Kiel schon länger knapp“, urteilt Petersen.

Das Interesse ist ungebrochen

„Gerade Anlageimmobilien laufen sehr gut. Was ich habe, ist auch gleich wieder weg“, weiß Petersen. Bei einem Mehrfamilienhaus habe er eine sehr stark nachgefragte „virtuelle Besichtigung“ angeboten. Doch natürlich konnten die Interessenten die Räume auch noch einmal persönlich in Augenschein nehmen. Doch dann wurde es das Objekt sehr schnell verkauft. Petersen verweist auch auf die Untersuchungen großer Anbieter, nach denen das Angebot kaum zurückgegangen sei.

In der Tat: Eine Analyse des Internetportals „ImmoScout24“ zeigt, dass Angebot und Bedarf an Immobilien weiterhin ungebrochen sind. Auch die Preise zeigten sich den Angaben zufolge stabil. „Der Immobilienmarkt ist hochdynamisch und zeigt sich krisenfest“, erklärt Thomas Schroeter, Geschäftsführer von ImmoScout24: „Nach einer kurzen temporären Corona-Flaute stiegen Nachfrage und Angebot nach Wohnimmobilien über das Niveau der Wochen vor der Corona-Pandemie. Aktuell rangiert das Wohnungsangebot für Miete und Kauf sogar über dem üblichen Jahresanfangshoch.“

Der Markt ist stabil und lebendig

Die aktuelle Datenanalyse zeige, dass deutschlandweit die Preise für Eigentumswohnungen seit Beginn des Jahres um 6,2 Prozent gestiegen sind und sich mit 4145 Euro pro Quadratmeter nach wie vor auf hohem Niveau bewegen. Auch die Angebotspreise für Einfamilienhäuser sind im gesamtdeutschen Mittel seit Januar 2020 unbeeindruckt von der Corona-Pandemie um vier Prozent auf 2526 Euro pro Quadratmeter gestiegen.

„In den vergangenen Wochen kursierten verschiedene Annahmen und Prognosen, dass der Immobilienmarkt einbrechen wird“, so Schroeter. „Nach unseren Daten können wir Entwarnung geben. Der Markt zeigt sich stabil und lebendig. Für einzelne Interessenten ist es schade, dass die Preise nicht sinken. Im Großen und Ganzen ist das aber ein gutes Zeichen.“

