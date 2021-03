Kiel

„Betriebe aus den besonders betroffenen Branchen zeigen sich durchaus alarmiert, dass sie krisenbedingt Beschäftigte verlieren könnten“, sagt Karsten von Borstel, Sprecher der IHK SH. Die Firmen berichteten, dass ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach Monaten des Lockdowns, oft verbunden mit Kurzarbeit, schlicht Perspektiven fehlen.

Von Borstel nennt ein weiteres Problem: Die Ausbildungszahlen in den vom Lockdown betroffenen Branchen sinken. Die Zahl der Koch- und Köchinnen-Azubis ging 2020 um 16 Prozent gegenüber 2019 zurück, ebenso bei Restaurantfachleuten (minus 23 Prozent).

Besonders ernst ist die Lage bei Fachkräften für Veranstaltungstechnik (minus 38 Prozent) oder bei Tourismuskaufleuten (minus 46 Prozent). Das könnte bei einem längeren Lockdown schlimmer werden.

Betriebe stocken bei Kurzarbeit auf

„Diese Sorge ist berechtigt, weil die Perspektive fehlt“, sagt Stefan Scholtis vom Hotel- und Gaststättenverband Schleswig-Holstein. Viele Dehoga-Mitgliedsbetriebe versuchten händeringend, Mitarbeiter zu halten und hätten dafür das Kurzarbeitergeld freiwillig aufgestockt. Aber die Aufstockung sei nur für Betriebe drin, die sich das noch leisten könnten – und das Wasser stehe vielen bis zum Hals.

Dabei sei der Bereich nicht nur auf Kräfte aus Schleswig-Holstein angewiesen, sondern auch aus anderen Bundesländern. „Die Branche ist vielfältig, wir haben auch viele Saisonkräfte“, sagt Scholtis. Früher sei zum Beispiel aber die Zahl der Schulabgänger aus Mecklenburg-Vorpommern, die in Schleswig-Holstein eine Ausbildung machen, weitaus höher gewesen.

Viele Beschäftigte aus Schleswig-Holstein

Die Arbeitsagentur weiß, wie wichtig der Tourismus für den heimischen Arbeitsmarkt ist: Von 42 930 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die im Norden in dieser Branche im Juni 2020 tätig waren, kamen 37 200 aus Schleswig-Holstein, 1900 aus Hamburg und 440 aus Mecklenburg-Vorpommern – und nur wenige aus anderen Bundesländern oder dem Ausland.

Doch die Abwanderung aus dem Tourismus-Bereich halte sich in Grenzen, wie Gerald Weber von der Regionaldirektion Nord meint. Das Kurzarbeitergeld habe seinen Sinn ja genau darin, die Beschäftigten zu halten.

Umschulung nicht so leicht

Zumal das Abwandern gar nicht so einfach ist. Für eine Umschulung mit Hilfe der Arbeitsagentur müssen etwa bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Mitarbeiter aus Gastronomie und Hotellerie kämen aus einer Branche mit Fachkräftemangel, was einer Umschulung entgegenstehe. Zwar könne die Kurzarbeit auch Grund für eine Umschulung in einen anderen Beruf sein, aber dann müsse der aktuelle Arbeitgeber zustimmen – was fraglich wäre, wenn ihm die Arbeitskräfte fehlen.

„Die Dynamik am Arbeitsmarkt ist in der Corona-Krise zurückgegangen“, sagt Weber. Anders sei die Lage natürlich bei den 20 792 geringfügig Beschäftigten im Gastgewerbe. Sie müssen ohne Kurzarbeit auskommen und suchen oft händeringend nach Beschäftigung. Hier kämen einige im Lebensmitteleinzelhandel unter, der Mitarbeiter suche.

Zukunftsängste der Mitarbeitenden

Beim UV Nord sieht man noch keine großen Abwanderungsbewegungen, wie Geschäftsführer Sebastian Schulze sagt. Doch er mahnt: „Je länger die Unsicherheit in den vom Lockdown direkt betroffenen Branchen andauert, desto stärker werden die beruflichen Zukunftsängste der Mitarbeitenden, und die Bereitschaft zur beruflichen Neuorientierung steigt.“

Auch das Handwerk kämpft mit der „Herausforderung Fachkräftemangel“, besonders wenn es zu einem weiteren Rückgang an Ausbildungsverträgen komme, berichtet Sabrina Lutz, Fachkräfteberaterin der Handwerkskammer Lübeck. Die Wechselbereitschaft sei noch nicht ausgeprägt: „Auch in den stärker von den Corona-Maßnahmen betroffenen Gewerken ist das noch nicht erkennbar“, sagt Lutz.

Qualifizierte Berufsausbildung nötig

„Hier bleibt aber abzuwarten, ob beispielsweise Friseurinnen und Friseure, die sich während des Lockdowns und der Kurzarbeit in Richtung Einzelhandel orientiert haben, dort dauerhaft bleiben.“ Dass Mitarbeiter aus der Tourismusbranche jetzt etwa ins Handwerk kommen, sei aber nur in Einzelfällen möglich – schließlich gehöre eine qualifizierte Berufsausbildung dazu.

Eine Entwicklung, die schon etwas länger anhalte, sei, dass Fachkräfte aus den Bereichen Elektro sowie Sanitär, Heizung, Klima zu Arbeitgebern aus dem öffentlichen Dienst wechseln – mit dem Wunsch nach mehr Arbeitsplatzsicherheit und geregelteren Arbeitszeiten.