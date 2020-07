Kiel

Die Besatzungsmitglieder waren zum Zeitpunkt der Tests auf den Schiffen „Aidablu“ und „ Aidamar“. „Sie sind an Bord sofort in einen extra für solche Fälle vorgehaltenen Bereich gebracht worden und befinden sich in Quarantäne“, sagte Unternehmenssprecher Hansjörg Kunze.

Lage ohnehin angespannt

Der Rückschlag trifft die Reederei und die gesamte Branche in einer empfindlichen Phase. Der Countdown für den Neustart der Kreuzfahrten ab Hamburg, Kiel und Warnemünde läuft. Die „Aidablu“ soll am 16. August erstmals wieder in Kiel ablegen, die „ Aidamar“ am 12. August ab Rostock. Die Besatzungsmitglieder waren mit drei Flugzeugen aus Jakarta ( Indonesien) und Manila ( Philippinen) in Rostock-Laage eingetroffen. Alle Crew-Mitglieder befinden sich auf den Schiffen in Isolation, Landgänge sind gestrichen.

Stimmung ist gemischt

Es sei davon auszugehen, dass die Infizierten an Bord der Maschine aus Manila waren, hieß es. In den Facebook-Fangruppen der Aida-Reederei gab es am Freitagnachmittag innerhalb weniger Stunden über 500 Kommentare. Die Statements der Kunden reichen von „Das war doch zu erwarten“ bis zu „Jetzt fahren wir erst recht“. Auf der offiziellen Facebook-Seite des Unternehmens wurde das Thema nicht erwähnt.

Insgesamt drei Tests

Wie konnte es zu dem Ausbruch kommen? „Das wissen wir noch nicht. Alle Crewmitglieder waren acht Tage vor Abflug in Quarantäne, wurden dann 48 Stunden vor Abflug in Manila getestet und bei der Ankunft in Rostock-Laage noch einmal“, so Kunze. „Wir können ausschließen, dass die Crewmitglieder auf dem Weg vom Flughafen zum Schiff infiziert wurden“, sagte Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke). „Wir werden uns jetzt auch genau die Anreise mit dem Flugzeug anschauen. Alle Crewmitglieder waren 15 Stunden im Flugzeug zusammen“, sagt Dr. Markus Schwarz, Leiter des Gesundheitsamtes Rostock.

Kreuzfahrer machen weiter

Ungeachtet der Entwicklung halten alle Reedereien weiter am Neustart der Kreuzfahrten fest. „Wir fahren“, sagte Godja Sönnichsen von Tui Cruises. Das Hamburger Unternehmen hat Freitagabend in Hamburg die „Mein Schiff 2“ auf die Reise geschickt. „Auch unsere Fahrten werden wie geplant stattfinden“, kündigte Aida-Sprecher Kunze an. Die Nachfrage besonders bei den langjährigen Stammkunden sei sehr groß. Mit fast einer Million Passagieren pro Jahr ist Aida die Nummer eins in Deutschland. Auch in Kiel laufen die Vorbereitungen weiter.

