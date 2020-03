Coronavirus: IfW-Chef fürchtet globale Rezession

Kiel

Herr Felbermayr: Corona macht auch die Börsen nervös: Haben Sie Ihr Aktiendepot schon aufgelöst?

Gabriel Felbermayr: Nein.

Würden Sie auch nicht dazu raten?

Das muss jeder selbst wissen. Sollte die Krise ernsthaft die Realwirtschaft treffen, dann dürften die Notenbanken gegensteuern und die Liquiditätsschleusen noch weiter öffnen. Ich erwarte dann auch, dass wir bei den Negativzinsen noch ein Scherflein dazubekommen. Das würde Unterstützung für die Aktienkurse schaffen.

Wie groß ist das Risiko, dass das Coronavirus eine weltweite Rezession auslöst?

Die Dinge haben sich verschärft. Vielleicht waren wir alle am Anfang ein bisschen zu optimistisch. China könnte im ersten Quartal 2020 ins Minus rutschen. Aber bei solchen Epidemien gibt es auch Nachholeffekte. Wann die kommen, können wir nicht sagen. Wir rechnen bislang ganz grob damit, dass uns in Deutschland durch die Corona-Epidemie in China auf das Jahr gesehen 0,2 Prozentpunkte Wachstum fehlen. Aber wir wissen natürlich nicht, wie sich die Sache am Ende entwickelt. Die Gefahren sind groß.

Auch die Gefahr einer Weltwirtschaftskrise?

Ja. Aus China kommt etwa ein Drittel des weltweiten BIP-Wachstums. Weite Regionen der Volksrepublik hatten die Produktion komplett eingestellt und kommen nur langsam wieder in die Gänge.

Welche Auswirkungen hat das Virus ganz konkret auf die deutsche Wirtschaft?

Das ist von Branche zu Branche sehr unterschiedlich. Die Autoindustrie ist massiv auf China angewiesen. Man unterschätzt gerne, wie viel Wertschöpfung in einem deutschen Auto aus China kommt. Das sind oft sehr spezifische Teile, wo es nicht unbedingt fünf Fabriken in fünf anderen Regionen der Welt gibt, auf die man ausweichen könnte. Eine nennenswerte Lagerhaltung gibt es ja praktisch nicht. Wir müssen also bald mit Meldungen rechnen, dass bestimmte Produkte nicht mehr hergestellt werden können. Ähnlich ist das Problem für die Elektronikindustrie. Das Pharma-Thema hat zu Recht mediale Aufmerksamkeit bekommen. Hier gibt es erhebliche Zulieferungen von Grundstoffen aus China.

Erwarten Sie Konsequenzen aus dieser Erfahrung?

Da werden sicher Lehren gezogen. Ich sehe so etwas wie ein Lehman-Brothers-Moment. Nach der Lehman-Pleite 2008 musste man plötzlich erkennen, dass die Finanzmärkte nicht mehr funktionieren. Plötzlich konnten Unternehmen ihre Exporte nicht mehr abwickeln, weil die Banken bei der Finanzierung nicht mehr mitmachten. Da ist plötzlich etwas scheinbar Selbstverständliches weggebrochen. Ähnliches erleben wir jetzt: Schlagartig funktionieren Lieferketten nicht mehr. Diese Erfahrung wird nachhaltige Wirkungen haben. Ich erwarte, dass die Unternehmen bei Zulieferungen wieder mehr Puffer bilden, stärker diversifizieren und sich mehr regional versorgen. Über Jahrzehnte haben Unternehmen ihre Produktionskosten mittels globaler Lieferketten immer weiter gesenkt, ohne aber deren Zerbrechlichkeit mitzudenken.

Zur Person Der Österreicher Gabriel Felbermayr (43) ist seit einem Jahr Präsident des Instituts für Weltwirtschaft und Professor für Volkswirtschaft an der Uni Kiel. Bis 2019 lehrte er an der Ludwig-Maximilians-Universität München und war Leiter des Zentrums für Außenwirtschaft am Ifo-Institut.

Ein Blick nach Schleswig-Holstein: Sie sagen, niedrigere Strompreise seien ein wichtiger Hebel, um unsere industrielle Basis zu stärken. Und sie plädieren für einen norddeutschen Strommarkt. Wie kriegen wir den hin?

Wir brauchen eine norddeutsche Strombörse und homogene Strompreiszonen. Vorbilder dafür gibt es genug, in Skandinavien oder in den USA etwa. Im Norden könnte es eine Zone geben, die mehr Strom erzeugt als verbraucht, im Süden eine mit einem Nachtfrageüberschuss. Dann könnte Strom in Schleswig-Holstein billiger sein als im Süden. Heute ist es umgekehrt, und das ist einfach paradox.

Wer sind die Hauptbremser so eines Modells?

Die sind schnell benannt: Das sind die Nettoimporteure von Strom – die Bundesländer, die in naher Zukunft Atom- oder Kohlekraftwerke vom Netz nehmen. Damit müssen sie noch mehr Strom einführen als heute schon. Weil der Transport etwas kostet, müssten dort die Preise steigen. Wer aber näher dran ist an der Erzeugung, der sollte auch niedrigere Preise haben. Das ist bei den meisten anderen Gütern auch so, etwa bei Öl.

Derzeit liegt Schleswig-Holstein bei den Strompreisen bundesweit an der Spitze.

Das ist auch die Folge des schleppenden Netzausbaus im Süden. Ich sehe da einen Konstruktionsfehler des Energiemarktes: Es kann nicht sein, dass der Netzausbau in Schleswig-Holstein, der dazu gedacht ist, den Strom von Nordfriesland nach Bayern zu bringen, vor allem umgelegt wird auf die Verbraucher in Schleswig-Holstein und nicht auf die Bayern.

Wie sinnvoll ist der Windkraft-Ausbau, wenn jährlich dreistellige Millionenbeträge als Entschädigung für „Geisterstrom“ an die Windmüller fällig sind?

Er ist sinnvoll, wenn er sich für das Land wirtschaftlich lohnt. Unter den jetzigen Bedingungen ist er fragwürdig. Wichtig ist es auf jeden Fall, die Menschen, die unmittelbar vom Ausbau betroffen sind, direkt an der Wertschöpfung zu beteiligen.

Als Sie vor einem Jahr Präsident des IfW wurden, steckte das Institut in einer Finanzklemme. Wie steht es heute um das Haus?

Wir haben uns 2019 sehr angestrengt, die Drittmittelerlöse zu steigern. Mit rund sieben Millionen Euro haben wir fast doppelt so viele Projekte angestoßen wie im Jahr zuvor. Damit sind die akuten Probleme überwunden. Aber wir sind nach wie vor in der Situation, dass die öffentlichen Zuwendungen weniger stark steigen als die Personalkosten. Damit müssen wir umgehen. Wir müssen die Drittmittel kontinuierlich steigern, ansonsten müssten wir schrumpfen. Das geht aber allen Leibniz-Instituten so.

Wird es noch ein Global Economic Symposium in Kiel geben?

So wie früher nicht. Die Idee, in Kiel etwa über die Zukunft der Welthandelsorganisation zu sprechen, ist nicht aufgegangen. Aber wir wollen für den Norden ein Veranstaltungsformat haben, das auch der lokalen Nachfrage gerecht wird. Wir arbeiten an einem Konzept unter dem Namen „Nordwärts“, an dem wir alle Nordländer beteiligen wollen. Dazu beisteuern wollen wir unter anderem eine jährliche Standort-Studie, zum Beispiel zu den Fragen, wie sich die Start-up-Landschaft im Norden entwickelt oder wie Schleswig-Holstein dem Aderlass an jungen Fachkräften entgegenwirken kann. Denn der kostet uns wichtige Wachstumschancen.

Interview: Ulrich Metschies und Florian Hanauer

