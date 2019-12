Neues Flaggschiff mit Motoren aus Kiel

Kiel

Die in Genua beheimatete Reederei hat am Mittwoch in Barcelona ihr erstes mit Flüssigerdgas LNG betriebenes Kreuzfahrtschiff in Dienst gestellt. Das Schiff ist mit vier in Kiel bei Caterpillar entwickelten M46DF-Motoren der Marke MaK ausgestattet.

Costa Smeralda: Weiterentwicklung der „ Aidanova “

Gebaut wurde die „Costa Smeralda“ in drei Jahren von der Meyer Werft im finnischen Turku. Das rund eine Milliarde Euro teure Schiff gehört zur selben Bauserie wie die im Dezember 2018 in Dienst gestellte „Aidnova“ der Rostocker Aida Reederei.

Neun Kreuzfahrtschiffe dieser Klasse hat der amerikanische Kreuzfahrtkonzern Carnival bei Meyer bestellt. Fünf Schiffe entstehen in Papenburg, vier in Turku. „Mit diesen neuen Schiffen erreichen wir bereits 2020 eine Reduzierung unserer CO2-Emissionen um 40 Prozent in der Flotte. Das ist zehn Jahre früher als geplant“, so Neil Palomba, Präsident von Costa.

Der Neubau ist 337 Meter lang, fast 50 Meter breit und hat 2800 Kabinen für 6554 Passagiere. Mit einer Vermessung von 185010 BRZ ist die „Costa Smeralda“ das größte in Europa beheimatete Kreuzfahrtschiff.

Bei der italienischen Reederei soll der Neubau eine neue Ära einleiten. Dabei steht neben Sicherheit und italienischem Ambiente besonders der Umweltschutz im Fokus. „Die Costa Gruppe hat sich als Pionier der Branche für nachhaltigen Tourismus für den Bau von fünf neuen LNG-Schiffen entschieden“, sagte Reederei-Präsident Neil Palomba bei der Vorstellung.

Die Einführung von LNG als Treibstoff sei eine Innovation in der Kreuzfahrt- und Schifffahrtsindustrie insgesamt, so Palomba. Das Flüssigerdgas LNG gilt heute als sauberster fossiler Treibstoff auf See.

Wesentlich weniger Luftschadstoffe

Mit LNG lassen sich signifikante Reduzierungen beim Ausstoß von Luftschadstoffen wie Stickoxiden, Feinstaub und auch Schwefeldioxid erreichen.

Bei den Probefahrten in der Ostsee kam es auf der „Costa Smeralda“ zur signifikanten Senkung des Schadstoffausstoßes. LNG als Treibstoff reduziert im Vergleich zum Marinediesel die Emissionen von Stickoxiden um 85 Prozent und CO2 um bis zu 20 Prozent. Ausstoß von Feinstaub und Schwefeldioxid werden fast vollständig vermieden.

In Barcelona wurden die drei LNG-Tanks der „Costa Smeralda“ auch aus einem niederländischen Tanker gefüllt. „Der Antrieb ist sehr effizient. Wir haben hier in Barcelona erstmals gebunkert und 1100 Kubikmeter LNG übernommen. Das reicht für zwei Wochen“, sagt Ingenieur Alessandro Quintavalla. Er ist Chef über die vier MaK-Motoren.

Mehr als 3620 Kubikmeter LNG kann der weiße Koloss aufnehmen - genug für einen Einsatz von bis zu vier Wochen. In Barcelona steht auch bereits ein LNG-Terminal, so wie er seit zehn Jahren auch für Deutschland geplant wird.

Auch Bio-Kraftstoffe in Planung

In Zukunft stehen Forschungsvorhaben für Bio-LNG, Wasserstoff und auch Solartechnik auf der Agenda. Hermann Klein, Chef bei Carnival Maritime in Hamburg, dämpft aber Hoffnungen auf schnelle Entwicklungen. Die Einführung von LNG als Ablösung für Diesel habe auch fast zehn Jahre gedauert, so Klein.

Ausstattung auf Italien ausgerichtet

Die Wahl von Barcelona als Hafen für Präsentation wurde wegen der großen Bedeutung der Kreuzfahrtschiffe für die Stadt gewählt. Im westlichen Mittelmeer gehört Barcelona heute zu den Drehkreuzen für den maritimen Tourismus.

Aber auch an Bord setzt die „Costa Smeralda“ neue Akzente. Im Gegensatz zur „ Aidanova“ hat der Neubau ein Theater im Bug, große parkähnliche Anlagen an Deck und ein anderes Gastronomie-Konzept.

