Wer in Deutschland mehr als zehn Millionen Euro geschenkt oder vererbt bekommt, der darf sich in vielerlei Hinsicht glücklich schätzen: Denn im Jahr 2018 mussten XXL-Erben so gut wie keine Steuern zahlen. Je höher die vererbte Summe, desto geringer fallen die Steuersätze aus, wie jetzt die Bundesregierung berichtete.