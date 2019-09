Kiel

Die Stimmung: extrem locker. Nach drei Jahren Planung und anspruchsvoller Umbauarbeiten fällt an diesem Abend bei den Machern auch viel Anspannung ab. Es gibt launige Reden, Tischkicker, Drinks, Live-Musik und Messepräsentationen.

Fleet 7 in Kiel : 30 Firmen und fast 100 Jobs

Anlass für das spätsommerliche Hoffest, zu dem Kieler Nachrichten und das Fleet 7 rund 400 Gäste eingeladen haben: Das neue Coworking-Angebot im Herzen der Kieler Innenstadt ist bis auf das Foyer fertig. Die Nachfrage ist groß - mit rund 30 Firmen und fast 100 Arbeitsplätzen sind die Kapazitäten praktisch ausgebucht. Rund die Hälfte der 2500 Quadratmeter auf vier Etagen entfällt auf den Coworking-Space, die andere Hälfte ist an den Softwareanbieter KNK vermietet.

Einladung zu Austausch und Begegnung

"Wir haben einen Meilenstein geschafft", sagte Fleet 7-Geschäftsführer André Nikolski. Er unterstrich, dass das Fleet 7 dort ansetze, wo das Angebot klassischer Gemeinschaftsbüros aufhöre und nennt das so: "Wir managen unsere Community." Gemeinschaft sei ein kaum zu überschätzender Wert, weil sie Gelegenheiten schaffe. Mit seiner offenen Architektur, vielen Flächen, die zum Austausch einladen, und einem breiten Spektrum von Veranstaltungen, schaffe das Fleet 7 einen Rahmen, der zur Begegnung aktiv einlädt.

Fleet 7: Neues Leben in alten Produktionshallen

"Ich freue mich, dass neues Leben einkehrt in die ehemalige Produktion der Kieler Nachrichten", sagte KN-Verleger Christian T. Heinrich. Er kündigte an, dass auch nach Abschluss der Bauarbeiten am Fleet 7 die Modernisierung des Standortes am Fleethörn keineswegs beendet sei: "Wir schaffen hier ein lebendiges Quartier im Herzen der Kieler Innenstadt - lassen Sie sich überraschen."

Madsack-Chef Thomas Düffert : Kiel wird profitieren

Positive Auswirkungen auf das gesamte Umfeld erwartet Thomas Düffert vom Fleet 7: "Kiel wird profitieren, es wird neue Firmen geben und neue Arbeitsplätze", sagte der Geschäftsführer der Madsack-Mediengruppe aus Hannover. Für Zeitungsverlage sei die Nähe zur Digitalwirtschaft "extrem wichtig".

