Kiel

44 Prozent aller Firmen haben keinen IT-Sicherheitsbeauftragten, so eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Versicherungswirtschaft. 70 Prozent führen keine IT-Sicherheits- und Datenschutzschulungen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch. So sehe es auch im Geschäftsgebiet der Förde Sparkasse aus: „Die Anzahl an Firmen- und Gewerbekunden, die sich gegen die Risiken eines Cyberangriffs absichern, liegt lediglich im einstelligen Prozentbereich“, so Sprecher André Santen. Das habe eine Auswertung der Versicherungsagentur der Förde Sparkasse ergeben.

Dabei kann ein Angriff den Geschäftsbetrieb lange beeinträchtigen. „Hacker sperren bei einem Cyberangriff meist die komplette Firmen-Software und verlangen Lösegeld für die Freigabe“, so Santen. Dadurch könne der Zugriff auf Kundenvorgänge, Termine oder Bezahlsysteme für mehrere Tage blockiert sein.

Schlimmstenfalls entstehe nach einem Cyberangriff auch ein nachhaltiger Imageschaden. Dann könne anwaltliche Hilfe nötig werden, wenn Kunden eine Verletzung von Datenschutzbestimmungen vermuten. Santen weist darauf hin, dass es Versicherungen gebe, die viele Schäden aus einem Cyberangriff abdecken. „Und es zahlt sich in jedem Fall aus, die Mitarbeiter für verdächtige E-Mails, Dateien oder Websites zu sensibilisieren.“

Homeoffice in der Corona-Pandemie: Unternehmen mussten nachrüsten

Die Gefährdungslage habe sich mit der Einrichtung von Millionen Heimarbeitsplätzen im Vorjahr schlagartig verändert, sagt auch Jörg Orlemann, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Kiel. „Nicht jedes Unternehmen war und ist aus dem Stand in der Lage, allen Mitarbeitenden ein dezentrales und sicheres Arbeiten per VPN-Client zu ermöglichen.“ Zunächst ging es ja darum, überhaupt das Geschäft aufrechtzuerhalten.

Doch Orlemann berichtet, dass viele Unternehmen nachgerüstet haben. „Neben einem robusten IT-Sicherheitsmanagement werden Schulungskonzepte für Beschäftigte und die regelmäßige Überprüfung der gesamten Sicherheitsinfrastruktur immer wichtiger.“

Unterstützung für Unternehmen gebe es bei Einrichtungen wie der „Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand“ des DIHK, der regionale Anlaufstellen habe. Auch im Verbund der „Sicherheitspartnerschaft Schleswig-Holstein“ spiele Cybersecurity als stark wachsende Form der Wirtschaftskriminalität eine besondere Rolle.

Datenpannen sind im Homeoffice keine Seltenheit

Datenschutzverstöße im Homeoffice liegen häufig an mangelnder Sicherheit, wie Marit Hansen, Datenschutzbeauftragte des Landes, feststellt. „Wir haben im Jahr 2020 mehr Datenpannen-Meldungen bekommen als im Jahr davor.“ Die plötzliche Änderung sei für viele eine große Herausforderung gewesen.

In manchen Fällen hatten Mitarbeiter Privatgeräte mit einer „Fernwartungssoftware“ verwendet, an den Schutzmaßnahmen der Firmen vorbei. „So landen Kunden- oder Bürgerdaten auf Privatgeräten wie Notebooks oder Smartphones, auf denen in der Freizeit gechattet oder online gespielt wird“, warnt Hansen. Aber auch, wenn man regelkonform im Homeoffice arbeite, sei es oft eine Herausforderung, Daten gegen neugierige Mitbewohner oder Gäste zu sichern.

„Aus Datenschutzsicht liegt unser Fokus auf personenbezogenen Daten, aber angemessene Sicherheitsmaßnahmen sind ebenso für die Geschäftsdaten notwendig.“ Für Hansen ist klar: Jetzt geht es um den Schulterschluss zwischen Datenschutz und Sicherheit.