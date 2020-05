IBSH warnt vor Corona-Betrugsmail

Kiel

Wie LKA-Sprecherin Carola Jeschke am Montagnachmittag mitteilte, war die Betrugsmasche bereits aus anderen Ländern bekannt. Jetzt ist die Mail auch in Schleswig-Holstein aufgetaucht.

Empfänger soll Corona-Hilfen zurückzahlen

Dabei gehe es um eine Mail mit zwei Anhängen, die eine Drohkulisse aufbaut: Der Empfänger wird aufgefordert, einen bereits erhaltenen Corona-Soforthilfezuschuss zurückzuzahlen. Im Anhang befinden sich demnach eine Rechtsbelehrung und eine Bescheinigung für das Finanzamt.

"In dem Anschreiben wird der Empfänger aufgefordert, einen bereits erhaltenen Zuschuss teilweise oder komplett zurückzuüberweisen, sollte der Antrag auf Soforthilfe ‚entscheidungserhebliche Falschangaben' enthalten", sagte Jeschke. "Die Täter bauen eine Drohkulisse mit Strafandrohung auf, verbunden mit der Aufforderung, die angebliche Bescheinigung für das Finanzamt ausgefüllt zurückzusenden."

Erkennbar an der falschen Absenderadresse

Erkennbar ist die falsche Mail vor allem an der Absenderadresse, so LKA und IBSH. In Schleswig-Holstein lautet die falsche Adresse corona-zuschuss@ib-sh.de.com. In anderen Bundesländern lauteten sie:

corona-zuschuss@nrw.de.com corona-zuschuss@ib-sachsen-anhalt.de.com corona-zuschuss@ifbhh.de.com corona-zuschuss@l-bank.de.com corona-zuschuss@stmwi-bayern.de.com corona-zuschuss@aufbaubank.de.com corona-zuschuss@nbank.de.com

LKA Schleswig-Holstein warnt umfangreich

Die Zentrale Ansprechstelle Cybercrime im Landeskriminalamt rät schlicht: Die Mail und die Anlagen nicht öffnen – auch anderweitig keinen Kontakt mit den Absender aufnehmen. Das gelte generell bei unbekannten Absendern.

"Ich finde es furchtbar, dass Menschen in so einer Notsituation noch betrogen werden", sagte IBSH-Sprecherin Sabine Schmax. Noch am Montagvormittag hatte das LKA erstmals von Betrügereien bei Anträgen auf die Soforthilfe berichtet.

