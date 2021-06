Die Corona-Krise hat die Gleichstellung von Mann und Frau zurückgeworfen, sagt die Vize-Bundesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Elke Hannack. Zugleich habe die Pandemie in den Fokus gerückt, wie systemrelevant Frauen an vielen Stellen sind. Das biete eine Chance für Veränderung.

Von Anne Holbach