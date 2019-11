Während die heimische Windbranche in Sauer liegt, planen die Dänen Milliardeninvestitionen in den Ausbau der Offshore-Windkraft in der deutschen Nordsee. Bis 2025 will der halbstaatliche Energie-Konzern Örsted zwei Windparks mit zusammen 1,2 Gigawatt Leistung vor den Ostfriesischen Inseln bauen.