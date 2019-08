Kiel

Der Jysk-Konzern trauert um Firmengründer Lars Larsen. Er starb nach schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren am Montagmorgen in seinem Haus in Silkeborg - umgeben von seiner engsten Familie, teilte der Konzern in einer Pressemitteilung mit.

"Heute haben wir unseren Vater, Ehemann und Großvater verloren, und Dänemark hat einen wirklich bemerkenswerten Gewerbetreibenden verloren. Er wird uns allen fehlen und wir werden unser Bestes tun, um die Entwicklung seines beeindruckenden Lebenswerks fortzusetzen, sobald wir unseren großen Verlust beklagt haben", sagt sein Sohn Jacob Brunsborg. Im Juni 2019 hatte Lars Larsen den Vorstandsvorsitz der Aktiengesellschaft an ihn übergeben.

Erstes Dänisches Bettenlager in Deutschland in Flensburg aufgebaut

Die Grundlage für den Konzern legte Lars Larsen 1979 zunächst unter dem Namen Jysk Sengetøjslager. Mittlerweile macht das Imperium einen Jahresumsatz von 3,5 Milliarden Euro. Über 23.000 Mitarbeiter arbeiten für den Konzern in weltweit über 2700 Ladengeschäften.

Seit Jysk 1984 das Geschäft von Dänemark nach Deutschland ausgeweitet hat, wurde die JYSK-Gruppe in zwei Unternehmen aufgeteilt: Jysk Nordic, das Geschäfte in 20 Ländern betreibt, und Dänisches Bettenlager, das Geschäfte in sieben Ländern betreibt. Das erste Dänische Bettenlager in Deutschland wurde am 1. April 1984 in Flensburg eröffnet. Die restlichen 25 Länder sind Teil des JYSK-Franchise-Konzepts.