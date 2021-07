Kiel

Die Preise steigen und steigen, der Wettbewerb um Bauflächen wird schärfer, der Mangel an Handwerkern nimmt zu. Der Immobilienmarkt in und um das Gravitationszentrum der Landeshauptstadt Kiel ist ein heißes Pflaster.

Umso bemerkenswerter, dass sich in diesem Umfeld ein neues Unternehmen ins Geschehen stürzt: Seit Anfang des Jahres ist die Dahmke & Söhne Immobilien GmbH am Start, die als Dienstleister und Projektentwickler nicht nur den regionalen Markt erobern, sondern auch in Hamburg etwas bewegen will. Zehn Grundstücke für 300 bis 350 Wohnungen hat die Firma erworben – Projekte für locker drei bis vier sind in der Pipeline.

Auch THW-Kiel-Profi Rune Dahmke gehört zum Team

Entstehen sollen neben klassischen Eigenheimen Wohnungen für Studenten, Senioren und Feriendomizile. Auch im geförderten Wohnungsbau engagieren sich die Dahmkes. Ex-Handballprofi Frank (58) und sein jüngerer Sohn Morten (25) kümmern sich um das operative Geschäft, der ältere Sohn – THW-Profi Rune Dahmke (28) – ist als passiver Gesellschafter dabei.

Dahmke & Söhne Immobilien: An Erfahrung und Netzwerk fehlt es nicht

Das Unternehmen Dahmke & Söhne Immobilien GmbH ist jung, doch an Erfahrung und entsprechendem Netzwerk fehlt es nicht: Frank Dahmke war zehn Jahre im Immobiliengeschäft selbstständig, bevor er 1999 die Geschäftsführung der damals neu gegründeten Kieler Volksbank Immobilien GmbH übernahm. Morten hatte, wie sein älterer Bruder, Pläne für eine Karriere im Profi-Handball, doch die wurden vom Verletzungspech durchkreuzt.

Mit dem Abi in der Tasche absolvierte er eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann bei der Big Bau Investitionsgesellschaft, wechselte anschließend in den Vertrieb einer Immobilien-Gesellschaft. Als Prokurist bei Dahmke & Söhne Immobilien GmbH kümmert er sich vor allem um die Bereiche Vertrieb und Projektentwicklung.

Ein heiß umkämpfter Markt

„Die Wettbewerber werden nicht begeistert sein, dass im heiß umkämpften Markt ein Neuer mitmischt“, sagt Frank Dahmke. Aber wird es in Kiel nicht langsam sehr eng? Und wächst nicht das Risiko einer gigantischen Preisblase? Dahmke schüttelt den Kopf: „Es ist so viel Anlagekapital auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten – da kommt man an Immobilien einfach nicht vorbei, die sind anfassbar und nachhaltig.“

Nachfrage nach Immobilien wird wachsen

Die Nachfrage nach Wohnraum werde weiter wachsen, gerade in den Bereichen studentisches Wohnen, Seniorenwohnungen und Ferienimmobilien: „Da haben wir in und um Kiel wirklich sehr gute Voraussetzungen.“

Noch in diesem Herbst ist Baustart für ein Studentenquartier mit 45 Wohnungen in der Alten Lübecker Chaussee in Kiel, 33 Studentenwohnungen sollen ebenfalls ab Herbst in Suchsdorf entstehen. Für die kommenden Jahre laufen die Planungen für Seniorenwohnungen und mehrere Ferienimmobilien in Fördenähe.

Dass die Pläne nicht vom Engpass an Handwerkern, Planern oder Statikern gebremst werden, dafür habe man gesorgt, sagt der Chef von Dahmke & Söhne Immobilien GmbH: „Für jedes Gewerk haben wir uns Leute gesichert, die warten schon darauf, dass es losgeht.“