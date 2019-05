Danzig/Kiel/Hamburg

Mehr als 1,9 Millionen Standard-Container (TEU) wurden 2018 am Gdansk Container Terminal umgeschlagen. Damit belegt die polnische Stadt aktuell zwar nur einen bescheidenen 15. Platz im Ranking der Containerhäfen Europas. Doch die politische Marschrichtung ist unmissverständlich: „Bereits in fünf oder sechs Jahren wollen wir in Lage sein, die Containerumschlagskapazität von Hamburg zu erreichen“, sagt Polens Premierminister Mateusz Morawiecki.

An Geld fehlt es nicht: Polen entwickelt sich wirtschaftlich derzeit weitaus dynamischer als viele Nachbarn in der EU. Und so sollen für die Entwicklung der Hafenregion Danzig in den kommenden neun Jahren drei Milliarden Euro investiert werden.

Auf dem Programm stehen der Ausbau der Kaiflächen, die Erweiterung der Straßen- und Schienenanbindung und die Errichtung neuer Krananlagen. Auch eine zweite Fahrrinne ist in Planung. „Das wird die Fahrtzeiten und zusammen mit den anderen Maßnahmen auch die Abfertigungszeiten verkürzen“, sagt Hafenchef Cameron Thorpe.

Hamburg als Drehscheibe für Containertransit wackelt

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hatte sich Hamburg als wichtigste Drehscheibe für den Containertransit ins Mare Balticum etabliert. Container aus Asien für die Ostseeregion werden in Hamburg von den großen Schiffen üblicherweise auf kleinere Zubringerschiffe verteilt, sogenannte Feeder. Diese fahren elbabwärts und durch den Nord-Ostsee-Kanal, um ihre Ladung nach Polen oder Russland, Schweden oder Finnland zu bringen. Umgekehrt sammeln Feederschiffe die Ladung in der Ostsee für die Asienlinien in Hamburg ein. Doch dieses Geschäftsmodell wackelt.

Konkurrenz um Zubringerladung in der Region gab es immer – mal jagte Rotterdam Hamburg Ladung ab, mal umgekehrt. Gdansk, wie die Stadt offiziell heißt, hat jedoch eine andere Qualität. Unter hohem Kostendruck kalkulieren viele Reedereien immer schärfer, ob sie weiterhin Transitladung über Hamburg schicken, und mit Behinderungen auf der Elbe wie auch am Nord-Ostsee-Kanal leben wollen.

Oder ob sie neue Direktverbindungen mit Großschiffen um das norddänische Skagen herum in die Ostsee schaffen. Diese Verschiebung hat man auch in Asien erkannt. So führen die Analysten der japanischen Bank Nomura den Konkurrenzfaktor Gdansk an, wenn sie den schwachen Aktienkurs des Hamburger Hafenkonzerns HHLA kommentieren.

Hamburg und Danzig : Containerumschlag im Vergleich

So groß ist der Hafen von Danzig

Aktuell hat der Terminal des Danziger Hafens bei 71 Hektar Fläche eine Kapazität von drei Millionen TEU pro Jahr. Insgesamt 1300 Meter Kailänge bei 17 Meter Wassertiefe stehen bereit. Zwölf neue Containerkräne der größten Bauart wurden bereits angeschafft und 2,5 Kilometer Bahngleise mit vier Anschlüssen für den Kombinierten Ladungsverkehr gebaut. Der einzige Tiefwasserhafen Polens soll aber weiter wachsen – mittelfristig auch um einen weiteren Terminal.

Der Bau eines Containerhafens wurde bereits in den 90er-Jahren auf den Weg gebracht. 2007 ging die erste Ausbaustufe an den Start. Drei Jahre später machten die ersten Großcontainerschiffe aus Asien fest. Der Durchbruch kam 2011, als der Branchenriese Maersk von Danzig aus einen Liniendienst zwischen Asien und Europa etablierte.

ür die gesamte Branche war das ein Paukenschlag: Maersk setzte auf der Verbindung die damals größten Containerschiffe der Welt ein. Weitere Reedereien wie Hapag-Lloyd oder China Shipping folgten. „Wir haben eine starke Präferenz für Häfen und Terminals, die in ihre Anlagen investieren und zugunsten unserer Schiffe und Kunden aufrüsten“, sagt eine Sprecherin von Maersk Line. Doch auch im Feederverkehr knöpft Danzig den Hamburgern Marktanteile ab.

China kooperiert mit Danzig

Und wie es immer ist, wenn sich gute Geschäfte abzeichnen, sind auch die Chinesen an Bord. Vor wenigen Tagen erst vereinbarte der Hafen Ningbo-Zhoushan eine Kooperation mit den Danziger Kollegen. Auch der größte Gesellschafter des Danziger Containerterminals kommt aus Asien: Vor Kurzem erst sicherte sich der Logistik- und Hafenkonzern PSA aus Singapur 40 Prozent.

Von Frank Behling und Ulrich Metschies