Das sind Dänemarks Top-Unternehmen

Kopenhagen

Da ist an erster Stelle natürlich die dänische Nummer 1, der global agierende Logistik-Riese A.P. Möller Maersk A/S. Das 1904 von Kapitän Peter Maersk Möller und seinem Sohn Arnold Peter Möller in Svendborg gegründete Unternehmen ist heute Marktführer in der globalen Schifffahrt. 711 Containerschiffe mit 4,2 Millionen Containerplätzen fahren zwischen Osaka und der Ostsee. Hinzu kommen Tanker, Offshore-Versorger und Bohrinseln. Gemessen an Umsatz und Marktwert liegt Mærsk auf Augenhöhe mit deutschen Konzernen wie Audi oder Beiersdorf.

Vom Stolz zur Schande

Der Stolz der Dänen auf ihren Finanzriesen hält sich seit einigen Jahren sehr in Grenzen – was mit mangelnder Bedeutung nichts zu tun hat. Schließlich ist die börsennotierte Danske Bank das größtes Geldhaus des Landes und nicht nur in ganz Skandinavien und im Baltikum aktiv, sondern mit Töchtern auch in Nordirland und Irland. Die jüngste Geschichte der Bank ist gar nicht hyggelig: Laut Enthüllungen der Tageszeitung Berlingske sollen in der Danske Bank zwischen 2007 und 2015 über ihre Filiale in Estland Gelder aus Russland und ehemaligen Sowjetrepubliken in Milliardenhöhe gewaschen worden sein. Ein Whistleblower soll die Konzernführung 2013 bereits über die Geldwäsche informiert haben, diese unternahm jedoch nichts. Die Bank musste ein empfindliches Strafgeld zahlen, Dänemarks Wirtschaftsminister sprach sogar von einem „Schandfleck für den dänischen Bankensektor“.

Novo Nordisk ist das größte Pharmaunternehmen des Landes. Der Konzern vertreibt seine Produkte in rund 180 Ländern – vor allem dessen Kernentwicklungen im Diabetesbereich: Novo Nordisk ist größter Insulinhersteller der Welt und gilt als wertvollstes Unternehmen Dänemarks.

Weltbekanntes Bier

Bier liegt schon länger im Trend als Hygge, seit Jahren schaffen Brauereien neue regionale Sorten. Manche Privatperson braut gar eine Hausmarke in der eigenen Badewanne. Weit weg von kleiner Produktion und gemütlichem Hobby ist allerdings Carlsberg mit Sitz in Kopenhagen. Der viertgrößte Konzern Dänemarks und die viertgrößte Brauerei der Welt wurde 1847 gegründet. Sie stellte im vorletzten Jahr 112,3 Millionen Hektoliter Bier her – das entspricht rund 340 Milliarden Flaschen. Viel zu viel natürlich für die Dänen, die rund 62 Liter Gerstensaft pro Kopf und Jahr konsumieren. Carlsberg ist international tätig und hat 140 Marken im Bier-Portfolio, darunter etwa Tuborg, Astra und Holsten. Doch gerade die namensgebende Marke mit dem weißen Schriftzug auf dunkelgrünem Hintergrund ist weltweit bekannt. So bekannt sogar, dass der Sponsor der Fußball-EM 2016 das Alkohol-Werbeverbot in den französischen Stadien kreativ umging. Weder die Marke Carlsberg noch das Wort Bier waren auf den Banden zu lesen. Stattdessen das Wort „Probably“ und später „…the best in the world“, gestaltet im charakteristischen Unternehmensdesign. Übrigens: Nicht nur Bier ziert der Brauereiname, auch ein Hefepilz ist nach ihr benannt: Saccharomyces carlsbergensis wurde 1883 im Forschungslabor von Carlsberg gezüchtet und wird noch heute zum Brauen genutzt. Carlsberg schützt nicht nur die eigenen Marken, sondern hat sich zusammen mit dem niederländischen Brauerei-Riesen Heineken Braugerstesorten patentieren lassen. Damit handelten sich die Konzerne Kritik ein, da Patente auf Pflanzen umstritten sind.

Milliardenschwerer Warenaustausch Dänemark ist der wichtigste Handelspartner für Schleswig-Holstein: 2018 wurden in das Nachbarland Waren im Wert von knapp 1,8 Milliarden Euro geliefert. Das waren 8,5 Prozent aller Exporte. Da die Einfuhren aus Dänemark sich jedoch auf über 2,2 Milliarden Euro beliefen, bleibt unter dem Strich ein negativer Handelssaldo von rund 400 Millionen Euro. Die wichtigsten Einfuhren aus Dänemark sind Industrieprodukte, Maschinen sowie natürlich landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Milch und Fleisch. Die Agrarwirtschaft spielt auch eine starke Rolle bei den Ausfuhren Schleswig-Holsteins nach Dänemark. Große Posten in der Exportstatistik sind zudem Maschinen, Pharmaprodukte und Chemikalien. Insgesamt geht rund ein Fünftel der schleswig-holsteinischen Exporte in den Ostseeraum – im Jahr 2000 lag dieser Anteil noch bei 15 Prozent.

Wind und Spielzeug

Zu den Schwergewichten der dänischen Industrie gehört natürlich auch der Windriese Vestas. Das börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Aarhus ist nach Umsatz und installierter Kapazität weltgrößter Hersteller von Windkraftanlagen: Mit mehr als 66000 installierten Windkraftanlagen bei einer installierten Leistung von über 100 Gigawatt in über 80 Ländern zählt das 1945 gegründete Unternehmen, das seit 1979 Windkraftanlagen herstellt, zu wichtigsten Playern der Energiewende weltweit.

Gemessen am Umsatz deutlich kleiner, aber dennoch so etwas wie das dänische Unternehmen ist natürlich Lego. Die 1932 vom dänischen Tischlermeister Ole Kirk Christiansen gegründete Firma startete mit der Herstellung von Holzspielzeug. 1949 wurden Bausteine eingeführt, die den heutigen Steinen bereits ähnelten. Aktuell zählt das Unternehmen mit einem Umsatz von rund fünf Milliarden Euro zu den größten Spielzeug-Herstellern der Welt.

Von Frank Behling, Jördis Früchtenicht und Ulrich Metschies