Die IG Metall will am Montag vor der insolventen Nobiskrug-Werft in Rendsburg mit 155 Stühlen für den Erhalt der Arbeitsplätze demonstrieren. Die Stühle seien als Zeichen dafür gedacht, dass die Entlassung von 155 Mitarbeitern im vergangenen Herbst aus Sicht der Gewerkschaft ein Fehler war.