Fischer fordern höhere Hilfen

"Wenn die Fischerei stirbt, stirbt die Küste": Hinter einem Banner mit dieser Aufschrift haben sich am Mittwochnachmittag 20 Fischer vor dem Kieler Landtag aufgestellt. In Fischerhemden und Stoffmasken mit Segelboot- und Ankermotiven demonstrierten sie für höhere Corona-Hilfen für ihre gebeutelte Branche.

"Die Prämien, die jetzt festgelegt wurden, sind für uns so nicht hinnehmbar", sagte der Eckernförder Fischer Lorenz Marckwardt, während er auf einer leeren Fischkiste lehnt. Der Vorsitzende des Landesfischereiverbandes erzählt, dass den Fischern in Nord- und Ostsee zuletzt ohnehin schon enge Fangquoten und niedrige Preise zu schaffen machten. Viele Betriebe hätten deswegen keine Rücklagen bilden können. "Und jetzt kam auch noch die Corona-Krise", so Marckwardt.

Weil Restaurants geschlossen waren, fehlten Abnehmer

Ohne Gastronomie und Cateringfirmen als Abnehmer seien den Betrieben die Absatzmärkte eingebrochen. "Wir sind den Fisch nicht mehr losgeworden oder nur zu einem geringen Preis." Laut Verband sind bei einer Vielzahl der Familienbetriebe Einkommensverluste von mehr als 50 Prozent eingetreten.

Wer seinen Betrieb nun aufgrund der Situation befristet stilllegt, kann Fördermittel beantragen. Die geplante Beihilfe für 30 zusätzliche Liegetage sei in Deutschland aber geringer als für gleichartige Betriebe aus den Niederlanden oder Dänemark, obwohl die auf denselben Fanggründen unterwegs seien, kritisiert Marckwardt.

Prämien in den Niederlanden um ein Vielfaches höher

"Wir haben hier Tagessätze von 180 bis 300 Euro, je nach Schiffsgröße. Das macht in der Woche etwa 1200 bis 2100 Euro", so der Fischer. Das sei bei weitem zu wenig, um laufende Betriebskosten zu beschreiten.

"Die Niederländer gewähren dagegen 4400 Euro pro Woche." Zudem sei die Förderhöhe dort nicht wie hier an die Größe der Schiffe (RBZ), sondern deren Motorenleistung gebunden.

Und noch etwas können die norddeutschen Fischer nicht nachvollziehen. Sie können die erlaubten 30 Tage Liegezeit nur in drei Blöcke à zehn Tage aufteilen. In den Niederlanden sind dagegen fünf Blöcke zu je sieben Tagen erlaubt. Die Fischer fordern eine Gleichbehandlung innerhalb der EU, sie sehen eine deutliche Wettbewerbsverzerrung.

Albrecht hätte lieber höhere Sätze erreicht

"Die Sätze sind mau, die Sätze sind dürftig. Das gebe ich zu", sagte Landesfischereiminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). Er habe sich für mehr im Bund eingesetzt, aber die Tagessätze seien dort nun so festgelegt worden.

Er betonte, dass sich alle Menschen derzeit in einer schweren Zeit befänden - das gelte über jedwede Branchen hinweg. Deswegen hätten Bund und Land zügig umfangreiche Nothilfe-Programme auf den Weg gebracht, von denen auch die Fischer profitierten.

Den Vergleich mit den Niederlanden lässt er so nicht gelten. Dort gebe es nicht die gleichen Nothilfen wie in Deutschland und auch diese müssten mit in die Rechnung einbezogen werden.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael von Abercron aus Ostholstein versprach den Fischern, sich in Berlin für sie stark zu machen. Zumindest was die Änderung der Blöcke angehe, sehe er Verhandlungsspielraum.

Harsche Kritik am Minister

An Kritik für Albrecht sparten die Demonstranten nicht. Er sei ein Fischereiminister, der keine Ahnung vom Fischen habe. Nur Gesabbel, aber kein Handeln, warf ihm ein Demonstrant vor. Mehrfach gab es Zwischenrufe und verärgerte Fragen.

"Wir hören immer nur Lippenbekenntnisse aus der Politik, dass Fischerei zum Land gehöre", sagte Bettina Adam aus Friedrichskoog. "Sollen wir unsere Schiffe nur noch in den Hafen legen, damit die Touristen sie anschauen können oder wie stellen Sie sich unsere Zukunft vor?"

Fischer wollen Schlickgeld für Hilfen nutzen

Die Fischer forderten, sie mit Einnahmen aus der Verklappung von Hamburger Hafenschlick in der Nordsee zu unterstützen."Da liegt Geld, das eigentlich für die Fischerei vorgesehen ist, aber das schwer ausgegeben werden kann, weil kaum Projekt zu den Vorgaben passen", sagt Adam.

Keiner verstehe, warum das jetzt nicht genutzt werden könne, um zu helfen. "Das würde das Land nicht mal Steuergelder kosten", sagte Krabbenfischer Dieter Voss aus Friedrichskoog. Dies sei EU-rechtlich nicht erlaubt, entgegnete Albrecht.

"Für die Krabbenfischerei war 2019 ein Katastrophenjahr", berichtete Voss. "Wir haben trotzdem weiter gekämpft in der Hoffnung, dass dieses Jahr besser wird." Doch wenn es so weiter gehe, seien viele Betriebe bald am Ende.

Krabbenfischern macht auch Schälung in Marokko Sorge

Weil die Krabbenfischer in den Wintermonaten keine Einnahmen erzielen, müssen sie ab März dringend Geld verdienen. Viele hätten aber dieses Jahr noch keine Einnahmen gehabt. Die Hilfen für Kleinbetriebe seien da nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Ein weiteres Problem ist laut Verband die Weiterverarbeitung der Krabben, die häufig in Marokko gepult werden. Wegen der Abstands- und Hygieneregeln hätten sich dort die Schälkapazitäten halbiert, einige Betriebe dort seien ganz geschlossen worden. Das bedeute für die Nordseefischer einen Abnahmestopp. "Die sitzen jetzt bei bestem Wetter im Hafen und können nicht raus", so Voss.

Der 76-Jährige ist seit er 14 Jahre alt ist in der Fischerei, seinen Kutter hat inzwischen sein Sohn übernommen, auch die Enkel sind in dem Geschäft. "Was ist denn mit den Jungfischern? Die haben gerade erst all ihr Erspartes in einen Kutter investiert und können jetzt nichts machen. Denen muss doch geholfen werden."

