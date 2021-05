Kiel

Während in Rostock der Auftakt zur 12. nationale maritimen Konferenz stattfand, bei der auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) per Video zugeschaltet werden sollte, wurde in ganz Schleswig-Holstein vor den Werften demonstriert. In Flensburg hatte die IG Metall zu einer Protestaktion vor der Werft FSG geladen, in Rendsburg vor Nobiskrug. In Kiel fand die zentrale Veranstaltung des Landes statt, vor dem Werkstor von Thyssen Krupp Marine Systems.

Doch die Corona-Pandemie lässt keine Menschenaufläufe zu, und so waren es rund 28 Delegierte, die sich mit Maske und Abstand am Vormittag vor dem Werkstor versammelt hatten – darunter Vertreter der Arbeitnehmer aus den großen Industriebetrieben, von der IG Metall und der Politik. SPD, CDU, Grüne und Linke präsentierten sich dabei als Unterstützer des Schiffbaus.

Es gehe nicht um ein "Wünsch Dir was"

„Wir stehen hier mit wenigen, aber stehen für über 6500 Kolleginnen und Kollegen, die im Schiffbau arbeiten“, sagte Stephanie Schmoliner, IG Metall-Geschäftsführerin Kiel-Neumünster. Vielleicht sei das Gruppenbild, auf dem sich alle versammelten, „das wichtigste Zeichen, das wir heute nach Rostock schicken“, sagte Schmoliner. Arbeitgeber dürften die Krise nicht nutzen, um Arbeitsplätze in der Krise wegzurationalisieren.

„Wir brauchen Aufträge, die müssen zuverlässig sein und jetzt kommen. Wir können nicht auf die nächste Legislaturperiode warten.“ Dazu gehöre auch eine sichere Finanzierung. „Wir finden keine Banken mehr, die Vorfinanzierung machen. Schiffbau ist kein Kleinprodukt. Dafür brauchen wir politische Unterstützung.“ Die Banken sollten nicht über Negativzinsen „schwadronieren“, sondern hätten eine Aufgabe in dem System.

Der Forderungskatalog sei lang, und es gehe ja nicht um „Wünsch Dir was“, wie sie einräumte. Doch wenn die dringendsten Fragen von Kurzarbeit, Finanzierung und vernünftiger Auftragssituation abgehakt seien, dann könne man weitermachen und sich der Ausbildung widmen: Denn auch die Werftindustrie verliere Ausbildungsplätze.

U-Boot Auftrag soll sicher sein

Der Auftrag über das deutsch-norwegische U-Bootprojekt „U212 CD“ ist für Thyssen Krupp Marine Systems in Kiel zentral, wie der CDU-Politiker Thomas Stritzl, der in Kiel für ein Bundestagsmandat kandidiert, betonte. Dieser solle noch vor der Sommerpause durch den Haushaltsausschuss gehen. „Damit kommt der Auftrag.“

Stritzl wies auch darauf hin, dass der Wasserstoffantrieb hier in Kiel entwickelt wurde. „Alles, was wir heute tun, muss darauf ausgerichtet sein, diese hochqualifizierte Arbeit zu sichern.“ Mit Blick auf die Rendsburger Nobiskrug-Werft zeigte sich Stritzl zuversichtlich, dass es gelingen werde, einen Investor zu finden.

Schmoliner bedauerte aber, dass kein einziger Arbeitgeber bei der Veranstaltung dabei sei, sie seien eingeladen worden, das sei aber ein „klassisches Zeichen“. Immerhin seien Vertreter von TKMS und der Gebrüder Friedrich Werft in Rostock bei der Konferenz dabei.

Schadstoffarme Antriebe gefordert

In die Unterstützung stimme auch Luise Amtsberg, Bundestagsabgeordnete der Grünen, ein: „Wir können nicht nur stolz auf unsere Werften sein, auch auf unsere Zulieferbetriebe. Ich bin sicher, dass wir auch im Sinne des Klimaschutzes, mit schadstoffarmer Antriebstechnologie, in die Zukunft schauen können. Das sichert Arbeitsplätze, befördert aber auch Neugründungen.“ Und dafür müsse man „ordentlich Druck in Berlin machen“.

Das Mikrofon, das Schmoliner immer wieder desinfizierte, machte weiter die Runde und ging an Lorenz Gösta Beutin, Bundestagsabgeordneter der Linken. „Bei diesem Bundestagswahlkampf geht schon darum, wer die Kosten der Krise tragen wird: Werden es die Beschäftigten sein?“ Oder solle gute Arbeit gesichert werden? „Die in der Krise verdient haben, sollen dafür bezahlen.“

Manche Werften haben "zu viel Leiharbeit"

„Dicke Bretter“ müsse man bohren, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Stein. „Wir stehen immer vor Hindernissen bei der Verwaltungsbürokratie.“ Er und seine Kollegen wollten die Aufträge aus dem „grauen Schiffbau“ national vergeben. „Wir müssen dafür sagen, dass die maritime Kompetenz hier in Kiel bleibt und Vergaben stattfinden.“

Das Wirtschaftsministerium in Berlin ließe die Wirtschaftspolitik eher laufen, das mache ihn stutzig. „Aber es ist notwendig für den Standort an einem Strang zu ziehen.“ Schließlich gebe es „hervorragende Arbeitgeber“, aber auch manche, die noch zu viel Leiharbeit hätten.

Debatte um die Rolle der Banken

„Es gibt immer noch das Versprechen von Daniel Günther, einen Werftengipfel durchzuführen, das ist über ein Jahr alt, das hat er immer noch nicht eingelöst“, mahnte die SPD-Vorsitzende Serpil Midyatli an. Außerdem betonte sie, dass viele Vorhaben im Schiffbau vorfinanziert werden müssten. „Doch das System funktioniert nicht mehr.“ Der Staat könne da aber in Vorleistung gehen. „Wir machen das in anderen Bereich auch, etwa mit Wirtschaftsstabilisierungsfonds.“ Den Appell richtete sie nicht nur an die Banken, auch an das Land.

Nicht jeder mochte der Kritik an den Banken, die die IG Metall aufgeworfen hatte, so folgen, Thomas Stritzl beispielsweise. „Das muss man sich von Auftrag zu Auftrag ansehen. Pauschal ist das schwierig“, sagte er. Natürlich sei es ein Problem, wenn die Aufträge nicht abgesichert seien. Bekomme man etwa von einer Privatbank die Aufträge für Kreuzfahrtschiffe gesichert? Marineaufträge, die der Staat vergeben könne, seien aber auskömmlich finanziert.