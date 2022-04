Berlin

„Noch einfacher, noch bequemer, noch digitaler“ - mit diesen Worten kündigt die Deutsche Bahn ihr überarbeitetes Vielfahrerprogramm an, das am 13. Juni starten soll. Der bisherige Bahn Comfort-Status, den Bahnkundinnen und -kunden bislang ab 2.000 Statuspunkten erreicht haben, wird durch drei Statuslevel ersetzt. Bereits ab 1.500 Punkten sollen Reisende von bekannten und neuen Vorteilen profitieren können.

Die Bahn wolle damit dem Kundenwunsch „nach einem exklusiveren und breiteren Portfolio entsprechen“, heißt es auf der Homepage zu den geplanten Neuerungen. Deshalb habe sich der Konzern für ein dreistufiges Bonusprogramm entschieden.

Das Einstiegslevel erreichen Kundinnen und Kunden ab 1.500 gesammelten Punkten innerhalb von zwölf Monaten, das mittlere Level ab 2.500 Punkten. In das höchste Level steigt auf, wer 6.000 Statuspunkte gesammelt hat. Beim Kauf von Tickets ab fünf Euro oder einer Bahn Card erhalten die Kundinnen und Kunden von Bahn Bonus einen Statuspunkt je Euro. Wird vor Ablauf der Statusdauer von zwölf Monaten das nächsthöhere Level erreicht, beginnt der Nutzungszeitraum von einem Jahr von neuem.

Deutsche Bahn verspricht neue Bonus-Vorteile

Bekannte Statusvorteile wie der Zugang zur DB Lounge in den Bahnhöfen, den Sitzplatzbereich für Bahn Bonus-Teilnehmende oder auch die bevorzugte Betreuung in den Reisezentren der Deutschen Bahn will der Konzern weiterhin anbieten. Zusätzlich kündigt die Bahn neue Vorteile an. Um welche Angebote es sich dabei handeln wird und welche Vorteile in welchem Statuslevel enthalten sein werden, dazu hüllt sich die Bahn auch auf Nachfrage in Schweigen. Ab Juni sollen Details dazu auf der Homepage einsehbar sein, teilt eine Sprecherin lediglich mit.

Neukundinnen und Kunden müssen für die Teilnahme am Bahn Bonus-Programm keine Voraussetzungen erfüllen. Bestandskunden mit Bahn Comfort-Status sollen automatisch mindestens das mittlere Statuslevel erhalten. Die Laufzeit ihres bisherigen Status bleibt dabei bestehen. Durch die Neuerungen soll zunächst niemand schlechter gestellt werden, heißt es seitens der Deutschen Bahn.

Ständige Lounge-Nutzung ab 2.500 Euro Umsatz sei verständlich

Der Fahrgastverband Pro Bahn nennt das neue Programm ein „System mit Licht und Schatten“. Dem Fahrgastverband zufolge werde die Lounge allen Leveln zur Verfügung stehen, in der ersten Stufe jedoch begrenzt. Der Ehrenvorsitzende des Verbands, Karl-Peter Naumann, befürwortet, dass Kundinnen und Kunden ab Juni „schon ab 1.500 Euro Umsatz ein paar mal mit Gutschein die Lounge nutzen dürfen“. Dass die ständige Nutzung der Lounge von bisher 2.000 Euro Umsatz auf 2.500 Euro angehoben wird, sei verständlich. „Die Steigerung spiegelt die seit Einführung eingetretenen Preiserhöhungen wieder“, sagt Naumann.

Darüber hinaus würden die Lounges nun renoviert und an einigen Bahnhöfen Premium-Lounges statt einem 1.-Klasse-Bereich für Premiumkunden geschaffen - das sei erfreulich. „Die DB tut hier schon einiges für ihre wichtigsten Kunden“, sagt Naumann. Die Information der bestehenden Comfort-Kundinnen und -Kunden sei der Bahn dabei nicht gelungen. Viele glaubten, sie würden ihren Status verlieren - obwohl das nicht der Fall sei.

Eine weitere Neuerung ist die Bahn Bonus-App. Die Nutzung der Vorteile soll ab Juni ausschließlich digital möglich sein. Es sei gut, dass die App nun eine wirkliche Funktion bekomme, indem der Zugang zur Lounge darüber möglich sei, sagt Naumann. Diese Exklusivität schließt allerdings Teile der Kundschaft aus. „Warum nur mit der App?“, kritisiert er. Nicht alle Kundinnen und Kunden hätten ein Smartphone. „Warum lässt man den Kundinnen und Kunden nicht die Wahl?“

Von Johanna Lehn/RND