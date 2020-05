Höhere Renditen nur mit mehr Risiko

Kiel

Die Deutsche Bank konnte ihr Geschäftsvolumen im Marktgebiet Kiel 2019 auf 5,11 Milliarden Euro (plus neun Prozent gegenüber dem Vorjahr) und in Kiel selbst auf 1,86 Milliarden (plus elf Prozent) ausweiten, wie das Institut am Donnerstag berichtete. „Wir sind mit dem Geschäftsjahr 2019 sehr zufrieden“, sagte Burkhard Baum, Sprecher der lokalen Geschäftsleitung.

124.000 Kunden im Marktgebiet Kiel

Die Deutsche Bank betreute im Marktgebiet Kiel Ende 2019 circa 124.000 Kunden, davon 35.000 Kunden in Kiel. In der Vermögensanlage sei das Jahr einmal mehr von extrem niedrigen Zinsen geprägt - und ein Ende dieser Situation nicht abzusehen. „Unsere Kunden haben deshalb verstärkt das Gespräch mit uns gesucht“, so Simone Wehlings, verantwortlich für das Privatkundengeschäft.

Für höhere Renditen müssten Anleger „auf der Risikoleiter eine Stufe höher klettern“ und zum Beispiel Spareinlagen in Wertpapierdepots umschichten. In der Corona-Krise berate man seit Wochen über unterschiedliche Kanäle intensiv Privatkunden, Selbstständige und Firmen bis hin zu global tätigen Unternehmen, welche Möglichkeiten es gebe, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern.

Die mit Abstand am häufigsten von Kunden angesprochenen Themen seien Fragen zur Entwicklung der Kapitalmärkte und der Vermögensabsicherung, der Stundung von Krediten sowie - auf Firmenkunden-Seite - zu KfW-Krediten und Liquiditätslösungen. In Schleswig-Holstein habe es bisher 300 entsprechende Gespräche mit Unternehmenskunden gegeben. Daraus wurden 250 konkrete Anfragen nach Förderkrediten „aktiv begleitet“. Das Institut rechnet aber auch verstärkt mit Anfragen von Privatkunden, die Kredite in der Krise stunden wollen.