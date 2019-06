Der neue Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr, mahnt eine Zäsur in der europäischen Klimapolitik an und stützt damit Forderungen der "Fridays for Future"-Bewegung. "Wir brauchen einen einheitlichen CO2-Preis über alle Emissionen von 80 bis 100 Euro je Tonne.“