Die gute Nachricht vorweg: Erstmals seit Jahrzehnten steht die größte deutsche Werft wieder in Kiel. Die im Marineschiffbau stark engagierte Werft Thyssenkrupp Marine Systems konnte 2021 mit neuen Einstellungen die Zahl ihrer Mitarbeiter auf 3617 steigern und damit die bislang führende Meyer-Gruppe aus Papenburg überholen. Ansonsten aber herrscht Krise. Fast 1500 Jobs sind binnen eines Jahres auf den Werften verloren gegangen.

Das geht aus der am Dienstag präsentierten Schiffbau-Umfrage der Gewerkschaft IG Metall hervor. TKMS zieht bei der Mitarbeiterzahl erstmals überhaupt an der Meyer Werft vorbei, die in Deutschland jetzt nur noch 3602 Mitarbeiter hat. Die Pandemie hat die auf Kreuzfahrtschiffe spezialisierten Werften der Meyer-Gruppe 2021 schwer getroffen. Mehr 300 Arbeitsplätze wurden an den Standorten Papenburg und Rostock abgebaut.

Schleswig-Holstein auf dem zweiten Platz

Insgesamt ist die Lage bei fast allen 43 deutschen Werften alarmierend. So sank die Zahl der direkt auf den Werften beschäftigten Menschen laut IG-Metall-Umfrage in diesem Jahr um 8,1 Prozent auf jetzt 16 653 Menschen.

Der Personalabbau erreicht dabei fast alle im zivilen Schiffbau tätigen Betriebe. Und die Talfahrt geht weiter. „Die Prognose für 2022 sieht ähnlich schlecht aus. Wir rechnen für das kommende Jahr erneut mit einem Abbau der Arbeitsplätze um sechs Prozent“, sagt Thorsten Ludwig, der die Umfrage für die IG Metall auswertet.

Kommt es ganz hart, könnte bei der nächsten Werften-Umfrage sogar der Tiefstand von 2014 unterschritten werden. Damals waren nur 15 191 Menschen auf den deutschen Werften beschäftigt. Lichtblicke sind weiter der Rüstungsbereich und der Bau von Superjachten für reiche Menschen.

Dramatisch ist die Lage in Mecklenburg-Vorpommern

Dramatisch ist die Lage dagegen in Mecklenburg-Vorpommern, wo bereits fast ein Drittel der Belegschaften auf den MV-Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund abgebaut wurde. 2019 waren dort noch über 3000 Menschen in Lohn und Brot.

Aktuell kämpfen die MV-Werften um die Finanzierung für das zweite Global-Kreuzfahrtschiff. „Hier muss bis Jahresende eine Entscheidung fallen“, so Friedrich. Passiert dort nichts, droht dort ein weiterer Kahlschlag beim Personal.

In Schleswig-Holstein sank die Zahl der Arbeitsplätze auf den Werften um 300 auf jetzt 4468. Das nördlichste Bundesland rangiert damit aber in der IG-Metall-Statistik weiter stabil auf dem zweiten Platz hinter Niedersachsen (5005 Arbeitsplätze).

Hamburg droht weiterer Jobverlust im Schiffbau

In Mecklenburg-Vorpommern sind aktuell nur noch 3406 Mitarbeiter im Schiffbau beschäftigt, gefolgt von Bremen mit 2000 und Hamburg mit 1774. Und Hamburg muss weitere Rückschläge einstecken: Der Sietas-Pella Werft mit ihren rund 150 Mitarbeitern droht zum Jahresende die Schließung. Auch die Traditionswerft Blohm + Voss steht vor einem weiteren Personalabbau.

Der Schiffbaustandort Deutschland werde laut IG Metall von fünf Werftgruppen dominiert, die fast 78 Prozent der Beschäftigen aller 43 Werften haben. Neben TKMS (Kiel) und Meyer (Papenburg) sind dies die Bremer Lürssen-Gruppe, die MV Werften und neu die FSG-Holding mit den Werften FSG und Nobiskrug in Schleswig-Holstein.

Grüne Schiffe könnten Jobs und Werften retten

Das Instrument der Kurzarbeit habe sich bei der Sicherung der Arbeitsplätze genauso bewährt wie der Wirtschaftsstabilisierungs-Fond der Bundesregierung. „Wenn eine Werft aber jetzt Hilfe vom Staat bekommt, muss es damit auch die Arbeitsplätze sichern“, fordert Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Dazu müsse auch die Übernahme von Auszubildenden gehören.

„Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz und jeden Standort. Nur so konnten wir bisher einen Kahlschlag verhindern und den Schiffbau als industriellen Kern in Deutschland erhalten“, so Friedrich. Mit Blick auf Berlin und die Politik gibt es klare Forderungen: „Die Bundesregierung muss jetzt den großen Wurf wagen“, so Friedrich. Perspektiven böten sich einige, so der Gewerkschafter.

Dazu gehöre der Bau von klimaneutralen Schiffen sowie von neuen Spezialschiffen für die Windparks vor der Küste. „Für die immer größer werdenden Turbinen und Flügel braucht man auch größere Offshore-Errichterschiffe. Allein hier sind 200 bis 250 Neubauten in Planung“, so Friedrich. Das Potenzial sei hier deutlich zu sehen. Die Politik müsse nur die Rahmenbedingungen für die Realisierung schaffen, so Friedrich.

An die Werft-Geschäftsführungen appelliert die Gewerkschaft, die Anstrengungen zur Ausbildung junger Menschen wieder zu intensivieren. 25 Prozent der Beschäftigten sind über 55 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der Werftbelegschaften liegt bei 45,4 Jahren.