VW- und Audi-Händler fürchten ums Geschäft. Der Konzern ziehe immer mehr Geschäft an sich, heißt es in einem Brief an VW-Vorstandschef Herbert Diess. „Die Händler nehmen die neue Entwicklung mit großem Unverständnis auf“, sagt Jan-Niklas Sontag, Geschäftsführer des Kfz-Verbands Schleswig-Holstein.