Darum ist Jagel der perfekte Standort für einen Weltraumbahnhof

Kiel/Jagel

Am Freitag hatte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) in seiner „Weltraumerklärung“ unter anderem den „Bau eines privaten Micro Space-Ports in Deutschland“ gefordert, also einen Weltraumbahnhof, von dem Trägerraketen für kleine Nutzlasten von 150 bis 200 Kilogramm starten können.

Als mögliche Standorte dafür werden neuerdings immer wieder der Militärflughafen Nordholz in Niedersachsen und der Flughafen Rostock-Laage, der sowohl militärisch als auch zivil genutzt wird, diskutiert, sagt O’Keeffe. „Wenn man in Europa einen Weltraumbahnhof bauen möchte, bietet sich aus geografischen Gründen Norddeutschland an“, sagt er. „Allerdings gibt es dort Standorte, die geeigneter sind als Laage oder Nordholz.“ Zum Beispiel der Fliegerhorst Jagel.

Dafür muss man wissen: Aufgrund der Erdrotation und bestimmter Umlaufbahnen starten Raketen auf dem Weg in den Weltraum in der Regel Richtung Osten. Aus Sicherheitsgründen ist es deshalb wichtig, dass sich östlich von einem Startort eine freie Fläche befindet, im Idealfall Wasser. „Das ist einer der Gründe, warum amerikanische Raketen in Cape Canaveral in Florida, ESA-Raketen in Französisch-Guayana und seit wenigen Jahren chinesische Raketen im Südchinesischen Meer starten“, sagt O’Keeffe. „Für gewöhnlich befinden sich unter den Flugbahnen eher dünn besiedelte oder leere Flächen.“

Experte: Lage spricht gegen Rostock-Laage und Nordholz

Und genau das spricht gegen Nordholz. Im Osten der niedersächsischen Ortschaft liegt mit Hamburg eine dicht besiedelte Großstadt mit einem stark genutzten Luftraum. Östlich von Rostock-Laage liegt Polen. Wenn von hier Raketen starten sollen, müssten Verträge mit den Nachbarländern ausgehandelt werden. Deswegen böte sich der Fliegerhorst Jagel in der Nähe von Schleswig an.

Dazu kommt: Der Luftraum östlich von Jagel bis beispielsweise nach Bornholm wird schon seit Jahren von der Kieler Christian-Albrechts-Universität (CAU) genutzt, um Forschungsballons auf bis zu 40 000 Meter Höhe steigen zu lassen. „Dafür Genehmigungen zu bekommen, ist kein Problem, da die Kooperationen bei den sowohl zivil als auch militärisch genutzten Lufträumen gut funktionieren“, sagt O’Keeffe. Eine derartige Nutzung der Lufträume östlich von Nordholz sei wegen der Nähe zum Hamburger Flughafen kompliziert.

Zum größten Teil starten Raketen vom Äquator, da dort der Geschwindigkeitsvorteil durch die Erdrotation am größten ist. Dass ein Weltraumbahnhof in Norddeutschland relativ weit vom Äquator entfernt wäre, sieht O’Keeffe aber als wenig problematisch an. „Bei Raketen in dieser Größenordnung wären die Kraftstoffeinsparungen, die man am Äquator hätte, gar nicht so groß“, sagt er. „Würde man das Material per Containerschiff an den ESA-Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana verschiffen, wären die Kosten dafür unter Umständen größer als die Einsparungen. Allerdings bieten nördlichere Startorte Vorteile für spezielle Anforderungen wie etwa Polarmissionen.“

„Man kann erwarten, dass sich ortsnah Firmen ansiedeln“

Beschlossene Sache ist der Weltraumbahnhof in Schleswig-Holstein aber noch längst nicht. „Ob sich der Standort Jagel eignen würden, ist aktuell nicht seriös einzuschätzen“, sagt Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP). Er nimmt an, dass ein Weltraumbahnhof in Jagel der Wirtschaft in Schleswig-Holstein guttun würde. Das sieht auch Sönke Burmeister, Weltraum-Experte von der CAU, so. „Man kann erwarten, dass sich ortsnah Firmen ansiedeln, die unmittelbar und mittelbar Teile für die zu startenden Raketen fertigen“, sagt er. „In den Bereichen Wissenschaft und insbesondere Technik ist eine Zusammenarbeit mit den Fachhochschulen des Landes und auch der CAU denkbar. Der High-Tech-Standort würde mit großer Sicherheit profitieren.“

In Jagel hingegen ist man wenig begeistert von der Idee. Neben der Lärmbelastung würden die Immobilienwerte in der Region sinken, fürchtet Bürgermeister Jörg Meier. „Jagel selbst würde wohl weniger profitieren, hier würden eher weitere, nicht hinnehmbare Belastungen auf die Bevölkerung zukommen. Profitieren würde wohl eher die gesamte umliegende Region durch weitere Arbeitsplätze und Wirtschaftsfaktoren.

Start wäre schon in fünf Jahren möglich

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hingegen will sich mit den Vorschlägen des BDI beschäftigen. „Raumfahrt begeistert viele Menschen und sichert Tausende Arbeitsplätze in Deutschland“, sagte der CDU-Politiker in einem Interview.

Damit im Norden bald Raketen ins All starten, sei eine Vernetzung zwischen den meist mittelständischen Unternehmen und der Politik nötig, betont O’Keeffe. „Wenn man das Projekt jetzt vernünftig angehen würde, könnte man in fünf Jahren starten“, sagt er. „Ohne große Reibereien sogar schon in drei.“ Know-How aus Schleswig-Holstein ist dabei stets gefragt: Am Donnerstag trifft sich O’Keeffe mit einer Delegation aus Nordholz, um über die Raumfahrt zu diskutieren.

