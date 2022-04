Die Bundesregierung sorgt für Entlastung an der richtigen Stelle

Der russische Angriff auf die Ukraine erzeugt unermessliches Leid – und er wird eine sehr, sehr teure Angelegenheit, wie Verbraucherinnen und Verbraucher schon jetzt an Tankstellen und in Supermärkten zu spüren bekommen. Es ist deshalb richtig, dass die Bundesregierung für Entlastungen sorgt. Mindestens genauso wichtig ist aber, dass sie nicht nach dem Gießkannenprinzip verfährt.

Klar ist: Der Staat kann und darf nicht tatenlos zusehen, wie Menschen unverschuldet finanziell überfordert werden. Einerseits wegen der Menschenwürde, andererseits wegen der Binnennachfrage. Niemandem nutzt es, wenn Geringverdienerinnen und Geringverdiener so eisern sparen müssen, dass Einzelhändlern das Geschäft einbricht.

Doch zugleich geht es um einst ungeahnte Größenordnungen: Die Ampelkoalition hat binnen Monatsfrist satte 30 Milliarden Euro für Entlastungen in die Hand genommen. Mit Blick auf den unvorhersehbaren Fortgang des Krieges und seine kaum überblickbaren Folgen ist keineswegs sicher, dass es bei zwei Entlastungspaketen bleibt. Schon jetzt ist ein weiteres mit Hilfen für Unternehmen in Arbeit.

Sind weitere Entlastungen nötig?

Die Rechnungen des IMK zeigen nun, dass die Bundesregierung die Gratwanderung offenbar schafft: Entlastungen kommen dort an, wo sie am dringendsten benötigt werden – was längst nicht alle erwartet hatten. Der zwischenzeitlich diskutierte Tankrabatt etwa hätte vor allem Gutverdienern geholfen.

Verbesserungsbedarf gibt es trotzdem: Rentnerinnen und Rentner kommen im jüngsten Entlastungspaket zu kurz. Effizient wäre es außerdem, auf Energieeinsparungen zu setzen. Vor allem dieses Ziel ist freilich deutlich schwerer zu erreichen, als geliehene Milliardensummen auszugeben, wie sich derzeit bei der Debatte um ein Tempolimit zeigt.

Von Christoph Höland/RND