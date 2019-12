Nord Stream 2: Spezialschiffe ziehen ab

Mukran

Bereits unmittelbar nach der Unterzeichnung der Sanktionen durch US-Präsident Donald Trump hatte in der Nacht zum Sonnabend der Schweizer Baukonzern Allseas seine Arbeiten an der Gaspipeline in der Ostsee gestoppt.

Wie berichtet drohen die USA allen am Bau der Pipeline beteiligten Unternehmen mit Sanktionen. Die Firma Allseas aus der Schweiz hat deshalb am Sonnabend sofort die Einstellung der Arbeiten auf der Ostsee verkündet.

Zu dem Zeitpunkt waren die beiden großen Rohrverlegeschiffe "Solitaire" und "Pioneering Spirit" südlich der dänischen Insel Bornholm. Nur noch knapp 300 Kilometer von dem Anschluss ans Landnetz im Greifswalder Bodden vor Rügen.

Rohre und Baumaterial auf Rügen ausgeladen

Die beiden Rohrverlegeschiffe und gut ein Dutzend Begleitschiffe gingen kurz nach dem Baustopp am Sonnabend vor Rügen vor Anker und luden dort alle Ausrüstungsgegenstände ab. Im Hafen von Mukran wurden zusammen mit den bereits vorbereiteten Röhren auch Container mit Baumaterial angelandet.

Am Heiligabend um 10 Uhr startete die "Pioneering Spirit" dann zur Abreise. Ihr folgten im Laufe des Tages weitere Spezialschiffe. In Mukran bleibt vorerst nur der russische Rohrleger "Fortuna" zurück. Es ist nicht von den Sanktionen betroffen, da die Eigner keine Geschäftsbeziehungen in den USA haben.

Flaggschiff der Flotte auf dem Weg in die Nordsee

Flaggschiff der Nord-Stream-Flotte war bislang die "Pioneering Spirit". Der 2014 in Korea in Dienst gestellte Koloss ist mit einer Vermessung von 403342 BRZ das größte selbstfahrende Schiff der Welt.

Am Heiligabend wird es gegen 16 Uhr die Kadetrinne und gegen 18 Uhr den Fehmarnbelt passieren. Das große Schiff kann die Ostsee nur durch den Tiefwasserweg im Großen Belt verlassen.

Die 382 Meter lange und 123 Meter breite "Pioneering Spirit" kann Dank seiner Ausrüstung mehrere Kilometer Pipeline pro Tag sicher und umweltverträglich verlegen. Das Schiff wird von zwölf Propellern angetrieben und hat eine Gesamtleistung von 128000 PS.