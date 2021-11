Die Wittenseer Quelle feiert ihr 125-jähriges Bestehen

Groß Wittensee

Es riecht nach Spülmittel, es klappert, es zischt, in vereinzelten Pfützen auf dem Boden schwimmt Schaum: In ihren Produktionsräumen füllt die Wittenseer Quelle stündlich bis zu 28 000 Flaschen Mineralwasser ab. In 80 Metern Tiefe liegt die Quelle, die dem Unternehmen ihren Namen und ihr Wasser schenkt – gut geschützt durch mehrere meterdicke Tonschichten.

Sabine Blunck führt das Familienunternehmen in vierter Generation. „Ich bin groß geworden in der Produktion“, erzählt sie. In diesem Jahr feiert der Betrieb sein 125-jähriges Bestehen, und Blunck blickt zufrieden zurück.

Die Wittenseer Quelle: ihre Geschichte in Schlaglichtern 1896: Jürgen Schnack erwirbt das Anwesen, auf dem die Quelle liegt, und beginnt, mithilfe seines Brunnens Spirituosen herzustellen. Nachdem eine Probe die hohe Wasserqualität bestätigt, füllt er auch Tafelwasser und Limonade ab. 1908: Hans Friedrich Blunck erwirbt das Unternehmen – lebt aber hauptsächlich von der Landwirtschaft. 1920er-Jahre: Das Geschäft schafft seinen ersten Lastkraftwagen an. 1947: In der entbehrlichen Nachkriegszeit übernimmt Hans Blunck die Firma von seinem Vater – und kann neuen Schwung ins Geschäft bringen. 1956: Hans Sohn Richard Blunck wird gleichberechtigter Teilhaber – und übernimmt die alleinige Führung vierzehn Jahre später. In seine Zeit fallen die Erneuerung der Büroräume, eine Modernisierung der Anlagen und die Computerisierung des Betriebs. 1979: Die Wittenseer Quelle wird Mitglied im Verband Deutscher Mineralbrunnen – seitdem nutzt sie die sogenannte Perlenflasche. 1983: Eine 200 Meter tiefe Bohrung trifft in 80 Metern auf die Quelle, die noch heute genutzt wird. 1999 Sabine Blunck übernimmt das Unternehmen, in das sie sechs Jahre zuvor eingetreten war. Die Firma erwirbt neue Flächen, um ihre Kapazitäten zu vergrößern. 2002 Um wettbewerbsfähig zu bleiben, beginnt die Produktion einiger Getränke in PET-Flaschen. 2019 Bis auf eine Ausnahme – ein Sportgetränk – wird die Produktion von Plastikflaschen wieder eingestellt.

Besonders gut lief das Geschäft zuletzt in den heißen Sommern 2018 und 2019. In gewisser Weise sogar zu gut: Es wurde knapp mit den Flaschen. „Die Glasgebinde sind endlich und bei Hitze schießt der Verbrauch in die Höhe“, berichtet Vertriebsleiter Jörg Johannsen. Wenn die Kunden mehr Kisten auf Vorrat kaufen, werden nicht mehr genug zurückgebracht, um den Recycling-Kreislauf zur Genüge zu speisen. „Man muss für jede Kiste, die man verkaufen will, eigentlich mit dreien rechnen. Eine produziert man, eine steht im Laden und eine beim Kunden zu Hause im Keller“, erklärt er.

Vor einem ähnlichen Problem stand das Unternehmen zu Beginn der Corona-Pandemie. Doch die Lage beruhigte sich nach einigen Wochen und die Wittenseer Quelle kam gut durch die Krise, musste keinen ihrer 53 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken.

Die Flaschen der Wittenseer Quelle kommen von der Genossenschaft Deutscher Brunnen

Die Flaschen, in denen das Wittenseer Mineralwasser verkauft wird, stammen aus dem Glasmehrwegpool der Genossenschaft Deutscher Brunnen (GDB). Aufgrund ihres Aussehens heißen sie „Perlenflaschen“. Wenn sie nach Gebrauch wieder in Wittensee ankommen, beginnt ihr Weg durch die Produktion erneut: Sie werden von den alten Verschlüssen befreit und dann in einer Flaschenwaschmaschine mit Lauge gewaschen, anschließend mit Wasser gespült. Die Etiketten, die sich dabei lösen, quellen aus einem großen Rohr in einen Mülleimer. Ein Flascheninspektor – das ist keine Jobbezeichnung, sondern eine Maschine – überprüft die Flaschen und sortiert die beschädigten aus.

Die Exemplare, denen der Inspektor grünes Licht gibt, befüllt die nächste Maschine wieder – und setzt ihnen einen neuen Verschluss auf. Abschließend drehen sie eine weitere Runde zur Etikettierung.

Die Wittenseer Quelle beliefert Schleswig-Holstein und Teile Hamburgs. Erweitern möchte Sabine Blunck das Gebiet nicht. „Wir sind ein regionales Unternehmen und fest in der Region verankert.“ Außerdem trage das vergleichsweise kleine Liefergebiet zu einer guten Umweltbilanz bei.

Zu ihrem Nachhaltigkeitskonzept passt auch eine Jubiläumsaktion, die noch aussteht: In Kooperation mit dem Naturschutzbund soll eine Streuobstwiese auf dem Gelände angelegt werden, bestehend aus vom Aussterben bedrohten Sorten.

Die Wittenseer Quelle profitiert vom steigenden Mineralwasserkonsum

Gut läuft das Geschäft auch, weil der Pro-Kopf-Verbrauch an Mineralwasser in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist, bis er vor einigen Jahren begann, sein Niveau zu halten. Seit den 1970er-Jahren, als er bei nur zwölf Litern im Jahr lag, hat er sich mehr als verzehnfacht.

Zur Galerie Auf 1, 6 Hektar im Ort Groß Wittensee produziert das Unternehmen.

Das Besondere am Wasser aus der Wittenseer Quelle sei sein geringer Natrium-Anteil, so Johannsen. Auch für die Zubereitung von Säuglingsnahrung sei es geeignet, weil es die hierfür relevanten Grenzwerte einhält. Dazu zählen neben Natrium auch Nitrat, Nitrit, Sulfat und Fluorid.

Kommt das Wasser eigentlich schon sprudelnd aus der Quelle? „Nein“, klärt Blunck auf. In manchen Quellen enthält Mineralwasser von Anfang an Kohlensäure – in der Wittenseer Quelle aber ist es still und muss noch versetzt werden.

Viele Menschen kehren dem Mineralwasser heutzutage den Rücken und versetzen stattdessen ihr Leitungswasser selbst mit Kohlensäure. Doch Johannsen betont: „Die Wasserqualität ist nicht zu vergleichen. Alte Rohre und Ablagerungen verunreinigen Leitungswasser.“ Mineralwasser dagegen entspreche Standards, „die sogar die Reinheitsgebote für Bier übertreffen.“

Zu ihrem Jubiläumsjahr hat die Wittenseer Quelle auch ein Gewinnspiel in Kooperation mit Holstein Kiel gestartet. „Ich freue mich sehr, dass wir so einen wichtigen Partner aus der Region gewinnen konnten“, erläutert Blunck. 125 Neugeborene sollen dabei Mineralwasser erhalten.

Seit 2014 trägt das Wasser regional angehauchte Namen

Der Verkaufsschlager der Wittenseer Quelle ist die „Böe“. 2014 benannte das Unternehmen seine Mineralwässer um. Ihrem Kohlensäuregehalt entsprechend heißen seine vier Sorten seitdem Sturm, Böe, Flaute und Stille. „Das kam sehr gut an in der Bevölkerung. Nur die Segler beschweren sich manchmal, dass in Flaute noch Kohlensäure sei“, erzählt Blunck lachend.

Neben Mineralwasser verkauft das Unternehmen 14 Fruchtschorlen und Sportgetränke. Eins davon wird heute noch in PET-Flaschen verkauft – alle anderen nicht. „Aus PET-Flaschen entweicht Kohlensäure, sie können den Geschmack beeinflussen“, erläutert Vertriebsleiter Jörg Johannsen. Er ist sich sicher: „Die einzig richtige Verpackung für Mineralwasser ist Glas.“