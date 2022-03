Kiel

Ganz klar: Hinter dem Leid der Menschen in der Ukraine verblassen die Sorgen der Autofahrer in Schleswig-Holstein. Tatsache ist jedoch, dass der Krieg die Preise an den Tankstellen auf immer neue Rekordwerte treibt. Besonders auffällig sind die Sprünge beim Diesel. In Kiel kostet der Liter Diesel an einigen Tankstellen mehr als zwei Euro – damit ist er erstmals seit fast zehn Jahren genauso so teuer wie Benzin, teilweise sogar teurer.

Warum ist das so? Wie geht es jetzt weiter? Und was kann jeder tun, um die Tankrechnung zu begrenzen? Experten aus der Region geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Warum steigen die Preise so rasant?

Laut Preisportal Clever Tanken kostete Diesel am Freitagmittag in Kiel durchschnittlich 1,97 Euro, Super E10 lag mit knapp 1,93 Euro klar darunter. Grund ist vor allem der geopolitische Risikoaufschlag auf den Ölpreis, der binnen kurzer Zeit deutlich auf über 100 Dollar je Barrel (159 Liter) gestiegen ist.

Hinzu kommt: Die Rohölnachfrage ist weltweit weiterhin hoch, das Angebot aber knapp. Der Ölverbund „Opec+“ hebt seine Fördermengen nur zögerlich an – obwohl sich die Wirtschaft nach den scharfen Corona-Lockdowns in vielen Ländern erholt und auch dadurch die Nachfrage zunehmend steigt.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Warum ist Diesel erstmals seit Jahren wieder teurer als Benzin?

Der Dieselpreis ist seit der russischen Invasion um etwa zwölf Cent pro Liter gestiegen. Laut Institut der deutschen Wirtschaft (IW) ist ein Grund dafür, dass Russland ein wichtiger Lieferant für Diesel ist. Es gibt kein Importverbot für Diesel aus Russland.

Aber: An den internationalen Rohstoffmärkten kommt es derzeit zu einem „Käuferstreik“, wie der Geschäftsführer des Außenhandelsverbandes für Mineralöl und Energie (AFM+E), Hans Wenck, es ausdrückt. Das heißt: Aus Solidarität mit der Ukraine kaufen Händler weniger Diesel aus Russland.

Damit entsteht eine Dieselknappheit – obwohl eigentlich ausreichend Diesel vorhanden ist. Hinzu kommt: Aufgrund der vielen Diesel-Pkw in Deutschland und Europa besteht in der gesamten EU eine Produktionslücke – die europäischen Raffinerien können nicht genug Diesel herstellen, um den Bedarf zu decken.

Wie kommt es zu den gravierenden regionalen Preisunterschieden – teilweise sogar innerhalb von Städten?

Hier spielt der Wettbewerb vor Ort die entscheidende Rolle. Die Preisunterschiede ergeben sich aus der Anzahl und Anordnung von Markentankstellen sowie freien Tankstellen. Das heißt, in Regionen mit vielen Wettbewerbern und preisaggressiven Anbietern – zum Beispiel günstigen Supermarkttankstellen – sind die Preise häufig niedriger als in Regionen mit weniger Wettbewerb. Auch Zugangsmöglichkeiten zu günstigen Tankstellen spielen eine Rolle, ebenso wie lokale Pendlerströme und Ausflugsverkehr.

Leider müssen Autofahrer zwischen Nord- und Ostsee eher tief ins Portemonnaie greifen: Rainer Pregla, Sprecher des ADAC Schleswig-Holstein, hat für 2021 berechnet, dass das Tanken von Super und Diesel im nördlichsten Bundesland im Vergleich zu den anderen Ländern mit am höchsten war. Kiel liegt im Bundesvergleich etwas über dem Durchschnitt.

Wann ist Tanken in der Region am günstigsten?

Von den Wochentagen hat sich die Preisentwicklung nach Angaben des ADAC in Schleswig-Holstein inzwischen weitgehend entkoppelt. Relativ günstige Tankzeiten bieten sich nach Beobachtung von Clever Tanken oft im Zeitraum zwischen 8 und 10 Uhr, 12 und 13 Uhr sowie 20 und 22 Uhr.

Aber Achtung: Zum Teil gibt es bis zu sechs Preisspitzen am Tag – insbesondere an den Markentankstellen. Teilweise kommt es an ein und derselben Tankstelle zu Unterschieden von bis zu 15 Cent pro Tag. Beim Vergleich aller Tankstellen einer Stadt sind nach Angaben von Clever Tanken innerhalb von 24 Stunden auch schon mal bis zu 22 Cent Preisunterschied drin.

Mit welchen Maßnahmen lassen sich die Spritkosten am effektivsten reduzieren?

Ein Preisvergleich lohnt sich immer, am komfortabelsten über die einschlägigen Sprit-Apps. Zudem empfiehlt der ADAC-Schleswig-Holstein: Dachbox und Träger vom Auto nehmen, wenn sie nicht gebraucht werden, Reifendruck prüfen, hochwertiges Leichtlauföl verwenden, eine angepasste Fahrweise mit deutlich früherem Schalten in den nächst höheren Gang (je nach Fahrzeug bei zwischen 1200 und 1600 Umdrehungen), vorausschauend fahren und ausrollen lassen, unnötige Fahrten vermeiden und da, wo es geht, aufs Fahrrad umsteigen oder Fahrgemeinschaften bilden.

Ist ein Ende des Preisanstieges zumindest ansatzweise in Sicht?

„Wie weit und wie lange es mit den Ölpreisen noch nach oben geht, kann derzeit niemand sagen – nur unsicher schätzen“, heißt es beim Branchenspezialisten Tecson mit Sitz in Felde (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Russland gehört zu den weltweit größten Ölproduzenten. Sollte sich die Situation in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland weiter zuspitzen, ist es durchaus möglich, dass Russland Europa vom Ölnachschub abschneidet, was die ohnehin bereits angespannte Lage auf der Angebotsseite weiter verschärfen würde.

Um den heftigen Preisanstieg zu bremsen, hat die Bundesregierung einen Teil der nationalen Ölreserve freigegeben. Das gab es zuvor erst drei Mal. Zuvor hatten bereits die USA und andere Industriestaaten diese Reißleine gezogen. Experten gehen dennoch davon aus, dass die Lage weiter angespannt bleibt – dass die Preise also wohl weiter klettern.