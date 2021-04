Schleswig

Nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe (DU) werden in den Läden an der Grenze jährlich rund 650 Millionen Dosen pfandfrei an skandinavische Kunden verkauft. Dies sei ein eklatanter Verstoß gegen das Verpackungsgesetz. Damit nehme Schleswig-Holstein "bereits seit 18 Jahren die Vermüllung der Umwelt mit pfandfreien Getränkedosen in Kauf".

Dosenpfand in Deutschland: Anreiz zur Rückgabe fehlt

Nach dem Verpackungsgesetz dürfen Getränkedosen nur bepfandet an private Endkunden abgegeben werden. Dies, so die DUH, gelte auch für den Verkauf von Dosen an Personen, die diese anschließend mit ins Ausland nehmen.

Durch den illegalen Vertrieb ohne Pfand fehle der Anreiz zur Rückgabe im Handel, weshalb viele der Dosen in der Umwelt landeten. Dänische Umweltschutzgruppen sammeln der DUH zufolge in der Grenzregion regelmäßig zehntausende pfandfreier Dosen aus der Umwelt. Dies sei "angesichts der Dosenflut aus Deutschland nur die Spitze des Eisberges.

Kreis Schleswig-Flensburg verweist im Dosenpfand-Streit aufs Umweltministerium

Die DUH hatte den Kreis Schleswig-Flensburg nach eigenen Angaben am 12. Januar 2021 aufgefordert, gegen "die andauernde Verletzung der Pfandpflicht einzuschreiten". Der Kreis habe nicht reagiert und lediglich darauf verwiesen, dass er auf eine Antwort des Umweltministeriums warte.

Seit dem 1. Januar 2003 gilt in Deutschland ein Pflichtpfand in Höhe von 25 Cent auf Einweggetränkeverpackungen. Durch diesen finanziellen Anreiz werden Dosen und Plastikflaschen überwiegend im Handel zurückgegeben.

Rechtsanwalt Remo Klinger, der die DUH in dem Verfahren vertritt, betont: „Der dänische Dosentourismus ist so absurd wie illegal. Die Pfandpflicht entfällt nicht, wenn Verpackungen nach dem Verkauf mit in ein anderes Land genommen werden.