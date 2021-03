Lübeck

„Mit seiner einfachen und hygienischen Probennahme und -auswertung eignet sich das Produkt besonders für den Selbsttest“, erklärt das Unternehmen. Ein Abstrich im vorderen Nasenbereich genüge, das Ergebnis solle nach 15 Minuten vorliegen. Die CE-Zulassung soll noch im Frühjahr erfolgen.

Insgesamt hat die Drägerwerk AG & Co. KGaA das Geschäftsjahr 2020 mit einem Rekordergebnis abgeschlossen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Lübeck berichtete. Gefragt waren natürlich Produkte, die bei der Behandlung von Covid-19 zum Einsatz kommen.

Dräger gehört zu den Gewinnern der Corona-Krise

Der Auftragseingang, der Umsatz und das Ergebnis lagen deutlich über dem Vorjahresniveau. Deshalb hatte das Unternehmen seinen Mitarbeitern auch einen „Danke-Bonus“ in einer Gesamthöhe von 23 Millionen Euro gezahlt.

Der Auftragseingang legte nominal um 35,4 Prozent auf 3786,2 Millionen Euro (Vorjahr: 2796,1 Millionen) zu. Am stärksten wuchs der Auftragseingang den Angaben zufolge in Europa. Den Umsatz steigerte Dräger gegenüber dem Vorjahr um 22,5 Prozent auf 3406,3 Millionen Euro.

„Corona hat das Geschäftsjahr geprägt wie kaum ein Ereignis in den Jahrzehnten zuvor“, sagte Vorstandsvorsitzender Stefan Dräger. „Während andere in den Lockdown gegangen sind, war für uns sofort klar: Dräger hat einen gesellschaftlichen Versorgungsauftrag, diesen zu erfüllen, ist unsere Pflicht.“ Nie zuvor sei der Sinn der Arbeit so direkt spürbar gewesen. „Dabei haben wir die sich in der Krise bietenden Chancen entschlossen ergreifen und gut nutzen können“.

Für 2021 wird ein Umsatzrückgang erwartet

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg den Angaben zufolge sehr stark auf 396,6 Millionen Euro an, 2019 lag es noch bei 66,6 Millionen. Dementsprechend nahm die Ebit-Marge auf 11,6 Prozent zu (2019: 2,4 Prozent).

Auf der Finanzierungsseite hat das Unternehmen zur Bereinigung seiner Kapitalstruktur die Genussscheine gekündigt. Dadurch sei Nettoverschuldung stark angestiegen. Bis die Eigenkapitalquote wieder ein Niveau von über 40 Prozent erreiche, werde die Dividende auf dem Niveau des Vorjahres belassen.

Im Ausblick rechnet Dräger nicht damit, dass sich die sehr starke Geschäftsentwicklung des Jahres 2020 wiederholen ließe. Es sei mit einem Umsatzrückgang von sieben bis elf Prozent in diesem Jahr zu rechnen.