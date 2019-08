Die Ertragsprobleme bei Schleswig-Holsteins größtem Industrie-Arbeitgeber sind gravierender als erwartet: Am Dienstag kündigte Dräger an, mit der Arbeitnehmervertretung über einen Stellenabbau und Lohnverzicht zu sprechen. Offen ist, wie viele der rund 5000 Jobs in Lübeck betroffen sind.