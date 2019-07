In Schleswig-Holstein geht die Zahl der Rübenbauern seit Jahren zurück: Hier bauen laut Statistikamt 590 Betriebe die Hackfrucht an. 2003 waren es noch mehr als 1000 Landwirte. Bundesweit sank ihre Zahl in zehn Jahren von 33.256 auf 26.571. Die Zuckerwirtschaft sieht sich in ihrer Existenz bedroht.