Bangen um Karstadt-Jobs im Norden

Kiel

Im Ringen um die Rettung der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof fordert die Gewerkschaft Verdi ein Eingreifen des Staates. "Es ist jetzt Zeit für eine politische und finanzielle Unterstützung für die Beschäftigten durch die Politik in den Kommunen, Gemeinden sowie Landesregierungen und der Bundesregierung", sagte Verdi-Verhandlungsführer Orhan Akman am Dienstag nach einer Sitzung der Tarifkommission für den Warenhauskonzern.

Die Sanierer der Warenhauskette hatten am Tag zuvor den Gewerkschaftsvertretern ihr Konzept für den kränkelnden Handelsriesen vorgestellt. Interviewäußerungen von Galerie-Sachwalter Frank Kebekus zufolge steht mindestens ein Drittel der insgesamt 172 Warenhäusern von der Schließung. Es könnten aber noch mehr sein. Insgesamt stünden 80 Häuser "im Feuer" hatte Kebekus der " Wirtschaftswoche" gesagt. Eine Liste von geplanten Filialschließungen habe das Management nicht zu dem Treffen mit den Arbeitnehmervertretern mitgebracht, hieß es aus der Gewerkschaft.

Anzeige

Kaufhaus-Filialen ziehen viele Leute an

Doch die City-Manager im Norden sind alarmiert, denn in diesem Kampf gegen die Pleite geht es um weit mehr als die Arbeitsplätze der Karstadt-Beschäftigten. Denn trotz struktureller Probleme und des ins Wanken geratenen Kaufhaus-Konzepts sind Karstadt-Häuser nach wie vor ein Kundenmagnet für viele Innenstädte: "Die Kaufhaus-Filialen ziehen viele Leute an und sind wichtig für den gesamten Handel und die Gastronomie", sagt Mareike Petersen vom Handelsverband Nord

Weitere KN+ Artikel

Landesweit steht der Konzern für mehr als 500 Arbeitsplätze. An fünf Orten in Schleswig-Holstein zeigt Karstadt Kaufhof Flagge - auch gegen die wachsende Online-Konkurrenz. Neben dem größten Standort Kiel mit rund 140 Beschäftigten sind das Flensburg, Neumünster, Norderstedt und Lübeck.

Eine Milliarde Umsatzverlust

Corona hat den Handelskonzern ins Mark getroffen: "Wir gehen von einer Milliarde Umsatzverlust in diesem Jahr aus und rechnen auch nicht damit, dass die Kunden im kommenden Jahr wieder so einkaufen werden wie vor Corona", sagte der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz.

Bis Ende 2022, so Geiwitz, könnten die Umsatzeinbußen sogar auf insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro steigen - Geld, das auch dem vor wenigen Jahren aufwändig modernisierten Haus in Kiel bitter fehlt. Nach der Wiedereröffnung stellen sich zwar wieder Kunden ein, doch angesichts von Maskenpflicht und strikten Abstandsregeln will sich so richtige Kauflaune noch nicht wieder einstellen.

Ein Schock für die Beschäftigten

Wie ein Schock traf vor wenigen Tagen diese Nachricht die Beschäftigten: Gut ein Drittel der Warenhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof ist nach Einschätzung der Sanierer nicht zu retten. "Von den insgesamt 172 Warenhäusern könnten am Ende im Idealfall vielleicht fast zwei Drittel weitermachen", so der vorläufige Sachwalter der Warenhauskette, Frank Kebekus. Das würde die Schließung von mindestens 58 Häusern bedeuten. "Wir haben allen Beteiligten klar gemacht, dass 80 Häuser im Feuer stehen", sagte Kebekus.

Doch gebe es für mehr als ein Dutzend dieser Filialen noch Hoffnung: "Wenn es für diese Standorte noch Zugeständnisse von Vermietern und anderen Beteiligten gibt, kann es dort durchaus weitergehen", sage Kebekus. Andere Filialen seien dagegen selbst durch Zugeständnisse der Vermieter und der Beschäftigten nicht zu retten. Was das für fünf Häuser in Schleswig-Holstein zeigt, ist auch nach Einschätzung der Gewerkschaft offen.