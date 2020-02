Dumping: Schiffbauer fordern Sanktionen

Kiel/Flensburg

Können deutsche Werften nur noch Aufträge für Kriegsschiffe und Kreuzfahrer erfolgreich akquirieren? Die Lage bei der Flensburger Schiffbau Gesellschaft (FSG) hatte sich mit der Stornierung zweier Fährschiffe am Donnerstag zugespitzt. Die Werft sieht in dem geplatzten Auftrag aber auch eine Chance für Gespräche mit neuen Kunden.

Der Auftrag aus Australien geht nun nach Finnland: Am Donnerstag gab die australische TT Line die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit der finnischen Werft Rauma Maritime Constructions (RMC) bekannt. Die Konsequenz für Flensburg: Die Werft mit ihren 670 Mitarbeitern hat aktuell keine Aufträge mehr für 2021 und 2022.

Auch die Werft bestätigte später die Stornierung. „Diese Entscheidung wurde im gegenseitigen Einvernehmen aller betroffenen Parteien getroffen und ist Teil unserer Neuausrichtung der FSG, da wir uns auf die zeit- und budgetgerechte Herstellung qualitativ hochwertiger Produkte konzentrieren wollen“, sagte FSG-Geschäftsführer Alex Gregg-Smith.

Flensburger Werft im Kampf gegen die Zeit

Die australische Reederei hatte im Januar 2018 bei FSG einen Vorvertrag zum Bau von zwei Großfähren für die Route Melbourne-Devonport unterzeichnet. Die 212 Meter langen Neubauten sollten rund 480 Millionen Euro kosten und mit einem Antrieb aus Dual-Fuel-Motoren für die Nutzung von Diesel und LNG ausgerüstet werden. Die australische Reederei will jetzt die Schiffe in Finnland bauen lassen und 2022 und 2023 übernehmen.

Die Auflösung des Vertrags mit der Flensburger Werft erfolgte „kostenneutral“: „Es wurden keine Zahlungen an die FSG geleistet, und es werden auch keine Zahlungen geleistet“, teilte TT Line-Vorstand Michael Grainger mit. Für die Flensburger Werft ist die Suche nach neuen Aufträgen jetzt ein Kampf gegen die Zeit.

„Wir sind in sehr engem Kontakt mit der Geschäftsleitung der FSG, und nach unserem Eindruck wird dabei ernsthaft nach einer Lösung gesucht“, ließ Wirtschaftsstaatssekretär Thilo Rohlfs mitteilen. Die Kündigung der Verträge durch die Australier sei nicht zwingend schlecht zu bewerten: „Wenn eine Werft mit spitzem Bleistift nachkalkuliert und sich lieber von absehbar verlustbringenden Aufträgen trennt, statt sich tiefer in die roten Zahlen zu manövrieren, ist das nicht unbedingt von Nachteil“, sagt Rohlfs. Wichtig sei, dass eine externe Finanzierung der laufenden und anstehende Projekte sichergestellt werden kann.

Neubauten chinesischer Werften unter der Lupe

Chancen für deutsche Werften gibt es, davon ist der Verband für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) überzeugt. „ Europas Werften haben entgegen dem Weltmarkttrend steigende Auftragseingänge“, so VSM-Geschäftsführer Reinhard Lüken. „Es gibt eine solide Situation im deutschen Schiffbau mit steigenden Mitarbeiterzahlen, das hat unsere letzte Schiffbau-Umfrage auch wieder klar gezeigt“, so Heiko Messerschmidt von der IG Metal. Auch für RoPax-Schiffe wie aus Flensburg bestehe in Europa eine große Nachfrage.

Bei Qualität und auch beim Preis könnten europäische Werften durchaus mithalten, wenn die Bedingungen nicht durch staatliche Subventionen beeinträchtigt würden. Lüken fordert deshalb auch Anti-Dumping-Maßnahmen der EU-Kommission. Er lobte das Vorgehen der niederländischen Regierung, die sich für Strafmaßnahmen gegen Dumping-Neubauten aus China aussprach. Dabei ist die Forderung des Verbandes an Brüssel klar: „Subventionierte Fähren dürfen bei uns nicht rein. Ein Verbot auf innereuropäischen Routen zwischen EU-Häfen wäre ein Signal für den Schiffbau in Europa“, fordert Lüken.

Der Verband hatte 17 Neubauten chinesischer Werften unter die Lupe genommen. „Wenn diese Schiffe auf europäischen Werften gebaut worden wären, hätten die Unternehmen bei jedem Schiff bis zu 30 Prozent Verlust gemacht“, so Lüken.

