Kiel

Die Sonne strahlt über Kiel, fast wie bestellt zu diesem Anlass. Ort: Tankstelle Willer in der Gutenbergstraße. Ein Mini im blau-grünen Öko-Look parkt vor einem Info-Stand. „E-Fuels – der saubere Kraftstoff mit Zukunft“ steht auf den Türen. Der Kleinwagen ist derzeit auf Tour durch die Republik. Auf den Weg geschickt hat ihn das „E-Fuels-Forum“ – eine Plattform von Unternehmen und Verbänden, die sagen, dass der Verbrennungsmotor sehr wohl eine Zukunft hat – wenn er das richtige Futter bekommt.

Branche kritisiert einseitige Förderung von E-Autos

„Wenn wir Verkehr klimafreundlich organisieren wollen, dann kann das mit E-Mobilität allein nicht funktionieren“, sagt Dirk Greife, Geschäftsführer der zur Lühmann-Gruppe (Hoya/Niedersachsen) gehörenden Tankstellenkette Classic Oil. Unterstützt wird die „E-Fuels-Tour“ zudem vom Bundesverband Freier Tankstellen (BFT) und vom Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen (Uniti). Die Botschaft: Das Wissen um die Vorzüge synthetischer Kraftstoffe ist zu wenig verbreitet. Und die Politik soll endlich damit aufhören, mit Milliarden die E-Mobilität zu peppeln, die riesigen Chancen der E-Fuels aber zu ignorieren.

„Fuels“, das ist das englische Wort für Kraftstoffe, „E“ steht für Strom aus erneuerbaren Energien. So entsteht der neue Sprit: Zunächst wird aus Wasser durch den Einsatz von Solar- oder Windstrom Wasserstoff gewonnen. In einem weiteren Schritt wird der Umgebungsluft CO2 entnommen und mit dem Wasserstoff in einen flüssigen Energieträger umgewandelt. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen setzen E-Fuels also kein zusätzliches Kohlendioxid frei und sind damit – aus Sicht von Greife und seinen Mitstreitern – in der Gesamtbilanz klimaneutral. Und anders als etwa Wasserstoff für die Brennstoffzelle könnten diese Treibstoffe vergleichsweise schnell, einfach und kostengünstig über das bestehende Tankstellennetz vertrieben werden. Schließlich entstünden auch weniger Schadstoffe bei der Verbrennung

Das klingt gut: Fast über Nacht könnte man Millionen Autos vom Makel des Klimakillers befreien. Hergestellt werden können die künstlichen Kraftstoffe überall auf der Welt, doch vor allem dünn besiedelte Regionen mit viel Sonne bieten sich an. Porsche etwa will in Chile eine Produktion in industriellem Maßstab aufbauen.

Doch bis E-Fuels in großer Menge und zu bezahlbaren Preisen zur Verfügung stehen, werden Jahre vergehen. Kritiker wie der Automobilwirtschaftler Ferdinand Dudenhöffer halten den Einsatz der neuen Kraftstoffe in Pkw für zu teuer. „Bei Lkw würden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Brennstoffzelle und vom batterie-elektrischen Antrieb verdrängt“, so der Professor vom Center Automotive Research in Duisburg.

Zweifel an Effizienz und Ökobilanz

Neben dem hohen Preis begründet Dudenhöffer seinen Pessimismus mit der Energieeffizienz: Wenn aus Solarstrom über mehrere Transformationen Diesel hergestellt und dieser dann mit einer Effizienz von 40 Prozent verbrannt werde, liege die Gesamteffizienz bei 15 Prozent. „Das heißt 85 Prozent der Energie gehen verloren. Schlechter geht es eigentlich nicht.“ Eine fragwürdige Ökobilanz bescheinigt dem neuen Kraftstoff auch eine Studie des Instituts für Energie- und Umweltforschung (Ifeu) im Auftrag des Umweltbundesamtes. Demnach ist die Herstellung des Kraftstoffes mit erheblichen Umweltfolgen verbunden: Luft, Gewässer und Böden würden stark belastet.

Dennoch soll es ab kommendem Frühjahr an einigen Tankstellen möglich sein, Sprit mit bis zu 20 Prozent E-Fuel-Beimischung zu tanken. Axel Niesing weiß schon jetzt, dass sein Unternehmen dabei sein wird: „Synthetischer Kraftstoff allein kann das Klima natürlich nicht retten“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter von Willer. „Aber ohne E-Fuels werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen.“ Denn so viel sei sicher: „Der Hunger nach Mobilität wird nicht nachlassen.“ Noch sei allerdings unklar, welchen Preis sein Unternehmen für den neuen Kraftstoff bezahlen müsse – und ob sich höhere Bezugskosten auch an der Zapfsäule bemerkbar machen.