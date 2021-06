Kiel

„Über zwei Stunden ist das Eis schon hier drin und es ist noch ganz fest!“ Mohsen Fréderic Tarhouni strahlt über das ganze Gesicht als er die Glasschiebedeckel öffnet und mit dem Portionierer eine Kugel Mandeleis serviert. Mit einem Thermometer demonstriert er, dass in seinem „Easy Butler“ minus 16 Grad herrschen. Der 64-Jährige hat einen gekühlten Servierwagen erfunden, der sich mit Nach- oder Vorspeisen durch das Restaurant schieben lässt.

„Wir erleben immer das gleiche Prozedere: Ein Kellner empfängt Gäste, gibt ihnen die Karte oder zeigt eine Tafel. In guten Restaurants gibt es noch eine verbale Empfehlung“, sagt Tarhouni. „Für Nachtisch und Kuchen gibt es oft Vitrinen. Dafür muss ich aber als Gast aufstehen, um mir etwas auszusuchen. Ich dachte, das müsste doch auch anders gehen.“

Im Flugzeug sei ihm die entscheidende Idee gekommen, als eine Stewardess mit einem Trolley durch die Reihen ging: „Eine rollende Vitrine müsste es geben, in der die Speisen kalt bleiben.“ Zwar gebe es Käse- oder Dessertwagen mit Deckel, aber nie mit Kühlung.

Mohsen Fréderic Tarhouni war in der gehobenen Küche zu Hause

„Das könnte der Gastronomie einen neuen Kick geben“, glaubt Tarhouni. Der gelernte Restaurantfachmann kennt das Geschäft aus Sicht der Küche, des Services und als Inhaber. Er war jahrelang im „Bonne Auberge“ in Kiel in der gehobenen Küche zu Hause.

„Das Auge isst mit. Deshalb glaube ich, dass Gäste am Tisch einen Impulskauf machen, wenn sie verführerische Desserts vor sich sehen.“ Für Gastronomen bedeute das mehr Umsatz. Für Kunden habe es den Vorteil, Ware gleich sehen zu können. „Wie oft kommt ein Teller und das Gericht sieht gar nicht so aus, wie es sich der Gast vorgestellt hatte?“

Wenn kalte Vorspeisen vorbereitet in der Vitrine stehen, könne der erste Hunger der Kunden direkt befriedigt und die Küche entlastet werden. „Und der Gastronom kann ein bisschen Show machen“, sagt Tarhouni. Er stellt eine Schüssel Trockeneis zwischen kleine Törtchen, sodass sie in leichten Nebel getaucht werden und dimmt das LED-Licht in der Vitrine.

Easy Butler: Sechs Jahre von der Idee zur Realisierung

Sechs Jahre trug er seine Idee mit sich herum, bis sie Realität wurde. Auf einer Seite seines Zeichenblocks ist ein buntes Gemälde seines Enkels, auf der nächsten die ersten Skizzen für den Prototyp vom „Easy Butler.“ Die Umsetzung bereitete ihm Kopfzerbrechen. „Ein Kühlaggregat wäre zu schwer und zu laut gewesen.“

Kabellos müsste die Vitrine sein, damit sie sich einfach durch den Gastraum schieben lässt. Auf einer Messe kam er darauf, auf eutektische Platten zu setzen. Das sind professionelle Kühlakkus, die zur Lebensmittelkühlung und in der Medizin genutzt werden – etwa um Impfstoff beim Transport auf Temperatur zu halten.

Die eutektischen Platten müssen vor dem Einsatz etwa 24 Stunden tiefgefroren werden und für Gäste nicht sichtbar, sind sie unter die Tablettflächen in der Vitrine geschoben. „Die Speisen bleiben so mindestens vier Stunden gekühlt“, so Tarhouni.

Tiefschlag bei der Entwicklung des "Easy Butler"

Nachdem sich bereits die Partnerschaft mit einem großen Unternehmen für Küchenlösungen angebahnt hatte, starb der zuständige Produktmanager bei einem Unfall und dessen Nachfolger hatte kein Interesse mehr. „Das war ein echter Tiefschlag“, erzählt Tarhouni. Aber er gab nicht auf. Als Dank für die Unterstützung seiner Familie bei allen Auf und Abs hat er die Modelle nach ihnen benannt: Die Antipastivitrine heißt zum Beispiel „Bea“ nach seiner Frau Beate.

Inzwischen arbeitet er mit dem niedersächsischen Kühlthekenhersteller Hagola und der Kieler Firma Smakku zusammen. Im Oktober 2019 ging Tarhouni auf den Markt. Kurz vor der Corona-Krise hatte er seine Erfindung noch auf Messen vorgestellt und war mit einer Mappe voller Interessenten aus aller Welt zurückgekommen. Mit der Schließung der Gastronomie über Monate seien einige wieder abgesprungen.

„Aber wir konnten trotzdem viele verkaufen“, sagt er stolz. Die Preise für die verschiedenen Varianten gehen bei 4100 Euro los. Restaurants können die Kühlvitrinen zudem mieten oder leasen. Tarhouni stellt sich Kooperationen mit regionalen Konditoreien oder Eisherstellern vor, die einen Teil der Mietkosten mittragen könnten, wenn Gastronomen im Gegenzug feste Bestellungen garantieren.

Einen Markt sieht Tarhouni auch auf Kreuzfahrtschiffen. Derzeit tüftelt er an einer VIP-Variante für Champagnerschalen und einem Weinabteil fürs Catering auf Feiern. Außerdem fände er es toll, wenn dank seiner Erfindung im Seniorenheimen regelmäßig frisches Eis serviert werden könnte.