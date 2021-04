Edeka Nord zahlt impfbereiten Mitarbeitern eine Prämie

Kiel/Neumünster

Bei der Edeka Nord Handelsgesellschaft in Neumünster tagt der „Präventionsstab“. Seit Februar 2020 Jahres kommt das Gremium zusammen, seit März 2021 kann sich jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter testen lassen, wie Sprecherin Helene Dahlke berichtet, zweimal die Woche. Denn: Der Lebensmitteleinzelhandel sei systemrelevant.

Aber Edeka will auch Impfen: „Gemeinsam mit unserer Betriebsärztin haben wir ein Konzept entwickelt. Sobald wir selber impfen dürften, möchten wir dies den Kolleginnen und Kollegen schnellstmöglich anbieten, um unserer Fürsorgepflicht als Arbeitgeber nachzukommen“, sagt Dahlke. Bis dahin wolle man die Mitarbeitenden aus der Prioritätsgruppe zwei motivieren, sich privat um einen Impftermin zu bemühen. „Dies belohnen wir mit einem Gutschein in Höhe von 50 Euro“, so Dahlke.

Impfung steht nicht unmittelbar bevor

Die Edeka Nord Handelsgesellschaft mit ihren 4400 Mitarbeitern beliefert die Edeka-Märkte, die selbstständigen Kaufleuten gehören, betreibt aber auch eigene Märkte, in Kiel etwa im Sophienhof. Der Landesregierung habe man signalisiert, dass man Impfungen unterstützen möchte, so Dahlke, hier würde man sich aber zuverlässigere Antworten wünschen – schließlich hätten große Teile der Belegschaft täglich Kontakt mit Kundinnen und Kunden.

Doch im Gesundheitsministerium in Kiel weiß man, dass die Impfungen in den Unternehmen noch in etwas weiterer Ferne sind, weil es nicht genügend Impfstoff gibt. „Zukunftsmusik“ würde man dies nicht nennen, aber es stehe eben auch nicht unmittelbar bevor, so ein Sprecher.

Auch Rewe und Aldi planen die Impfung

So weit wie Edeka mit seiner Prämie gehen die anderen Supermarkt-Ketten noch nicht. Aber das Thema Impfen steht auch dort durchaus auf der Liste. Man treffe „intensive Vorbereitungen, Mitarbeiter impfen zu können“, sagt Rewe-Sprecher Andreas Krämer. „Entscheidend ist aber hier die Frage, ab wann welche Mengen uns zur Verfügung gestellt werden.“

Ebenso wird bei Aldi darüber nachgedacht. Christian Salmen, Sprecher von Aldi Nord, sagt, Impfungen werden freiwillig sein, Aldi unterstütze aber die Informationskampagne des Bundes. „Wir prüfen darüber hinaus die Möglichkeiten, den Impfprozess aktiv zu begleiten.“ Es seien aber noch zu viele Fragen offen.

Bei Rossmann sind Selbsttests "selbstverständlich"

Auch die Drogeriemärkte von Rossmann gehören zum systemrelevanten Einzelhandel, wie Sprecherin Vivian Thürnau sagt. Dem Unternehmen sei es wichtig, bestmöglichen Schutz zu bieten und dazu gehöre auch das Impfen. „Auch wir bereiten uns darauf vor, die Impfung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sobald es möglich ist, selbst übernehmen zu können.“ Die Selbsttests seien schon „selbstverständlich“.

Die IHK zu Kiel lobt ausdrücklich das Beispiel Edeka Nord, das zeige, dass den Unternehmen die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden sehr am Herzen liege. „Und das nicht nur aus einer gesellschaftlichen Verantwortung heraus, sondern auch aus Eigeninteresse und um den Betrieb am Laufen zu halten“, wie Julia Körner, Vize-Hauptgeschäftsführerin der IHK zu Kiel sagt.

Solche Initiativen nicht einschränken

Nach der Impfstoff-Zulassung hätte rasch eine Reihe größerer Unternehmen angeboten, mithilfe von Betriebsärzten ihre Belegschaft impfen zu wollen. Schließlich hätten viele Firmen mit der Grippeschutzimpfung schon Erfahrungen gesammelt.

Das Beispiel Edeka zeige aber auch „wie hoch die bürokratischen und organisatorischen Hürden sind – egal, ob Testen, Impfen oder Corona-Hilfen.“ Körner betont aber: Bedauerlich wäre es, wenn privatwirtschaftliche Initiativen eingeschränkt oder unterbunden werden sollten.