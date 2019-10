Handwerker fordern mehr Hilfe vom Land

Kiel

Neben vielen guten Wünschen, reichlich Live-Musik und der symbolischen Einschreibung der Lehrlinge gab es mahnende Worte an die Adresse von Bildungsministerin Karin Prien: „ Schleswig-Holstein sollte möglichst schnell die massive Unwucht in der Förderung von beruflicher und akademischer Ausbildung verringern“, sagte Ralf Stamer, Präsident der Handwerkskammer Lübeck. Um die in einigen Branchen dramatische Nachwuchssituation zu entschärfen, müsse bereits in den Schulen besser über die beruflichen Chancen im Handwek informiert werden: „Dazu brauchen wir auch Lehrerinnen und Lehrer mit den nötigen Kompetenzen.“

In allen Branchen fehlt Nachwuchs

Kreishandwerksmeister Albert Overath zeigte sich zufrieden mit der Zahl der Berufsstarter, die nach seinen Angaben um knapp zwei Prozent höher ausfiel als im Vorjahr. Gleichwohl gebe es in fast allen Branchen noch unbesetzte Ausbildungsplätze. Auch Abiturienten eröffne ein Berufsstart im Handwerk zahlreiche reizvolle Möglichkeiten – Duales Studium oder Hochschul-Besuch nach der Lehre eingeschlossen.