Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) ist skeptisch. „Seit der Entscheidung der Landesregierung eine großflächige Öffnungsstrategie zu fahren, steigen in Lübeck die Inzidenzwerte.“ Vor der Öffnung habe man eine Inzidenz von unter 25 gehabt, nun liege Lübeck bei über 43. Da könne er nicht von Erleichterung sprechen, wenn der Handel weiter geöffnet bleibe. Er sehe ja die Not des Einzelhandels und den Wunsch der Menschen nach Shopping. Lindenau: „Wenn der Trend anhält, kann nächste Woche schon Schluss sein mit der Öffnung des Einzelhandels ohne Einschränkungen.“

Lindenau hatte bereits vor Einkaufstourismus gewarnt. „Wir konnten Gäste aus dem Hamburger Rand und umliegenden Landkreisen feststellen“, so der Bürgermeister jetzt. „In den ersten Tagen kam es zum Teil zu großen Warteschlangen vor den Geschäften. Nachdem nun auch die umliegenden Landkreise auf Termineinkauf aufgrund der Inzidenzen über 50 umstellen müssen, appelliert sogar die Landesregierung, von Einkaufstourismus abzusehen.“

Hamburg zieht die Notbremse

Kommentar – Flickenteppich hilft den Geschäften

Kämpfer spricht sich für Sonderweg aus

In Kiel ist die Lage entspannter. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) kann sich freuen, dass die Geschäfte geöffnet haben, „mindestens für eine weitere Woche“. Beim Einkaufstourismus wirke sich die Lage Lübecks mit der Nähe zu Hamburg stärker aus als in Kiel, sagt Kämpfer. Die Stadt sei zwar gut besucht, aber nicht überfüllt. Infektionsmedizinisch sieht er keinen so großen Unterschied zwischen den Stufen „Click & Meet“ und der Öffnung, sehr wohl aber für den Einzelhandel. Mit Blick auf die Bund-Länder-Beratungen sagt Kämpfer: „Wir sind im Bundesland mit den niedrigsten Zahlen und in der Region mit der niedrigsten Inzidenz, das ist eine Insellage.“ Da kämpften andere Länder mit weitaus größeren Problemen. „Ich würde mich freuen, wenn Schleswig-Holstein seinen Sonderweg beibehalten kann.“

In Neumünster dagegen mussten die Geschäfte auf „Click & Meet“ umstellen. „Wir hoffen sehr, dass sich die Lage bis Mittwoch wieder beruhigt hat, so dass die Inzidenz dann noch deutlich unter 100 ist“, sagt Sprecher Thorben Pries. Noch schöner wäre es, die Inzidenz würde unter 50 sinken und der Handel könnte mit weniger Einschränkungen öffnen. An Dramatik durch Einkaufstourismus glaubt er nicht.

Erste Lockerungen in Flensburg

Eine ähnliche Situation im Stufenplan sorgt in Flensburg für Erleichterung: „Wir sind froh über unsere gesunkenen Inzidenzwerte. Wenn mit „Click & Meet“ die Geschäfte, wenn auch nur eingeschränkt, wieder öffnen können, kommt das sowohl dem Bedürfnis der Menschen als auch der bedrängten Situation des Einzelhandels entgegen“, sagt Sprecher Christian Reimer. „Wir hoffen darauf, dass die Inzidenzzahlen weiter sinken.“

In Rendsburg hat Bürgermeisterin Janet Sönnichsen „eine fröhlichere und optimistischere Stimmung“ durch die Öffnung des Handels bemerkt. Im Gegensatz zu Lindenau glaubt sie nicht, dass die Öffnung im Handel die Inzidenz nach oben treibt und auch von Einkaufstourismus hat sie nichts bemerkt.