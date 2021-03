Kiel

Die Erleichterung im Handel ist spürbar: „Das ist das beste, was wir unter diesen Bedingungen bekommen konnten, und es ist besser als in anderen Bundesländern“, sagt Mareike Petersen, Geschäftsführerin vom Handelsverband Nord, kurz nachdem das Land bekannt gab, auf das Modell der Inzidenz nach Landkreisen umzuschwenken – wie es in Mecklenburg-Vorpommern bereits praktiziert wird.

In neun Kreisen und Städten im Norden, darunter Kiel und Plön, dürfen die Geschäfte weiter geöffnet bleiben. In denjenigen mit einer Inzidenz über 50, wie dem Kreis Segeberg und der Stadt Neumünster, muss der Handel aber auf das „Click & Meet“-Modell umschwenken: Einkaufen ist bei Gütern außerhalb des täglichen Bedarfs nur nach Terminvereinbarung möglich.

Besser gestellt als in anderen Bundesländern

Doch die Vergabe von Terminen soll noch direkt vor dem Geschäft möglich sein, es muss nicht vorher telefonisch oder online reserviert werden. Petersen nennt das „sehr händlerfreundlich“, und betont, auch hier sei man besser als in anderen Bundesländern gestellt. Und doch findet Petersen: „So darf es nicht weitergehen“ – und mahnt, dass sich die Betrachtung vom reinen Inzidenzwert lösen müsse.

„Die Begrenzung auf Click & Meet ist in den betroffenen Kommunen natürlich bedauerlich“, sagt Julia Körner von der IHK zu Kiel. Grundsätzlich sei die Entscheidung bei einem landesweiten Inzidenzwert über 50 aber nachvollziehbar. Und die Öffnungsklausel beim „Click & Meet“ – bei freien Kapazitäten auf Zuruf – sei zu begrüßen.

Ob es jetzt nicht zu Einkaufstourismus zwischen den Kreisen kommen könnte? Jetzt komme dem Mobilitätsverhalten der Menschen wegen der regionalen Unterschiede eben eine besondere Bedeutung zu, sagt Körner.

Gut für die gesamte Kieler Innenstadt

Der Kieler Sophienhof ist das einzige Einkaufszentrum des Betreibers ECE im Land, in dem die Geschäfte komplett geöffnet bleiben dürfen. „Das ist aus unserer Sicht eine gute Entwicklung“, sagt Centermanager Karsten Bärschneider. Auch für die Kieler Innenstadt sei das gut. „Jetzt müssen alle daran arbeiten, dass die Inzidenz niedrig bleibt“, so Bärschneider.

Schließlich wäre es ein Alptraum, wenn die Innenstadt schließen müsste, während Geschäfte im Umland, etwa in Schwentinental, weiter geöffnet bliebe. Bärschneider ist sich bewusst, dass man in Kiel Glück habe, während Einkaufszentren wie die Holsten-Galerie in Neumünster auf „Click & Meet“ umstellen müssten.

Furcht vor Einkaufstourismus

„Wir wussten, dass wir eventuell den Schritt zurückgehen müssen“, sagt Marlis Stagat vom Unternehmerverein „Wir für Segeberg“. „Die meisten meiner Kollegen sind darauf vorbereitet.“ Sie würde sich aber auch wünschen, dass man politisch mehr darauf schaue, wo die Infektionen herkommen. „Aus dem Einzelhandel jedenfalls nicht.“ Und auch Stagat weist auf den möglichen Einkaufstourismus hin: Von Bad Segeberg sei man in kürzester Zeit in Lübeck, wo die Geschäfte geöffnet haben.

Nortex macht "Click & Meet"

Bei Möbel Kraft in Bad Segeberg hält man eine „Click & Meet“-Öffnung grundsätzlich für denkbar. Aber vor einer Entscheidung müsse man die Lage noch sondieren, sagt Günter Loose von Möbel Kraft. Unerschrocken gibt man sich bei Nortex in Neumünster. Der große Modehändler stellt auf „Click & Meet“ um.

Das System funktioniere sogar jetzt schon einwandfrei, sagt Geschäftsführer Kai Först. Wer einkaufen möchte, trage einfach seine Kontaktdaten vor Ort in ein Formular ein – alles Übrige bleibt wie gewohnt. Die Kunden könnten weiterhin „spontan zu uns kommen, um einzukaufen.“