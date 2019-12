Das Netz rettet das Weihnachtsgeschäft

Kiel

In endloser Reihe gleiten die Menschen auf- und abwärts, viele Stufen bleiben zwischen ihnen nicht leer. Die neue Rolltreppe zum Kieler Holstentörn erledigt am letzten Shopping-Tag vor Heiligabend zuverlässig ihre Aufgabe: Konsumenten in den Sophienhof zu befördern – damit diese dem Handel noch einmal kräftig Umsatz bescheren auf den letzten Metern im Weihnachtsgeschäft.

Center profitieren vom Schmuddelwetter

Das graue Nieselwetter treibt den Einkaufszentren im ganzen Land die Kunden zu. Doch auch die meisten Geschäfte in den Fußgängerzonen und anderen Premiumlagen sind rappelvoll. Zwar hat das vierte Adventswochenende die Erwartungen vieler Unternehmen nicht erfüllt, insgesamt jedoch steuert der Einzelhandel in Schleswig-Holstein auf eine ordentliche Weihnachtsbilanz zu. Gestört wurden die Geschäfte am letzten Tag vor Heiligabend zeitweise bundesweit durch technische Ausfälle bei Kartenzahlungen.

Online-Anteil wächst auf 20 Prozent

Es ist vor allem ein kräftiger Online-Schub, der aller Voraussicht nach dafür sorgt, dass der Einzelhandel in Schleswig-Holstein seinem prognostizierten Umsatzwachstum von drei Prozent auf rund 20,5 Milliarden Euro in diesem Jahr sehr nahe kommt. Mit erwarteten rund 3,9 Milliarden Euro hätte das Weihnachtsgeschäft daran einen Anteil von fast 20 Prozent.

Vor allem die Großen sind zufrieden

Größter Umsatztreiber sind Lebensmittel, gefolgt von Spielwaren, Büchern, Parfümerie/ Kosmetik, Elektroartikeln, Bekleidung und Lederwaren. Auch Uhren, Schmuck und Sportartikel sind gefragt. Doch nicht alle Geschäfte profitieren gleichermaßen. Zufrieden, so berichtet der Handelsverband Nord, sind vor allem größere Anbieter und solche, die zumindest einen Teil ihres Umsatzes über den Online-Handel generieren.

4. Adventswochenende war eher mau

Denn Klimakrise hin oder her: Das Versandgeschäft über das Internet boomt noch immer, als gäbe es kein Morgen. Damit steigt einmal mehr der Anteil des Online-Umsatzes am Weihnachtsgeschäft: „Wir gehen von einem zweistelligen Plus aus“, sagt Dierk Böckenholt, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Nord. Am wachsenden Online-Umsatz seien immer mehr Unternehmen beteiligt, die eigentlich eine stationäre DNA haben. Insgesamt sind Weihnachten 2019 Händler in Innenstadtlagen und die Center zufriedener als Geschäfte in Nebenlagen und ländlicheren Regionen. Lediglich das vergangene Wochenende blieb in einigen Innenstädten hinter den Erwartungen zurück.

Stationärer Buchhandel wieder gefragt

Der Buchhandel, lange großer Verlierer des Online-Booms, hat inzwischen offenbar wieder Boden unter den Füßen. „Die Kunden kommen zahlreich - und zwar nicht nur zum Stöbern, sondern auch zum Kaufen“, sagt Benjamin Vohs, Leiter der neuen Liesegang-Filiale in Kiel. Gespräche mit vielen Käuferinnen und Käufern deuteten darauf hin, dass das Pendel zugunsten des stationären Handels wieder zurückschwinge. Als Grund für den Besuch im Ladengeschäft werden vor allem die Beratung, aber auch ökologische Aspekte genannt. Von dieser Rückbesinnung auf den regionalen Handel ist auch in Gesprächen mit Passanten in der Fußgängerzone immer wieder zu hören. „Ich habe in diesem Jahr nicht ein einziges Geschenk im Netz bestellt“, sagt ein junger Mann, der in einer Parfümerie die letzten Präsente zusammenträgt.

Weihnachtsgeschäft läuft bis Ende des Jahres

Doch mit dem heutigen Heiligabend ist das Weihnachtsgeschäft noch nicht gelaufen. Denn dazu zählt der Handel die Umsätze der Monate November und Dezember. Das heißt, dass auch die Tage nach Weihnachten für die Gesamtbilanz entscheidend sind. Dann nämlich werden viele Geschenkgutscheine und Geldgeschenke eingelöst. Böckenholt: „Der Trend zu Geschenkgutscheinen ist ungebrochen.“ Und wenn die eingelöst werden, kommt es in der Regel zu „Zusatzkäufen“, die die Bilanz vieler Unternehmen noch einmal deutlich aufhellen können.

