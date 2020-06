Jedem dritten Laden droht die Pleite

Kiel

Die Geschäfte im Einzelhandel laufen wegen der Corona-Krise weiterhin sehr schleppend. Ein Drittel der Läden in Schleswig-Holstein könnte in zwei bis drei Monaten vor der Insolvenz stehen, schätzt der Handelsverband Nord und stützt sich auf jüngste Prognosedaten des Dachverbandes. „Wir rechnen mit einer großen Pleitewelle im Herbst“, sagt Sprecherin Mareike Petersen. Die Lager seien voll mit Ware, die nur schwach abgesetzt werde.

Hinzu komme, dass bestimmte Hilfen ausliefen, wie die Chance, Sozialbeiträgen für Mitarbeiter oder Mieten zu stunden, so die Verbandssprecherin. Von der Pleitegefahr seien große wie kleine Geschäfte „quer durch die Bank“ betroffen.

Konsumklimaindex fiel auf minus 23,1 Punkte.

Wegen der Corona-Krise hält sich die Kauflust der Bürger in engen Grenzen. Der Konsumklimaindex der Gesellschaft für Konsumforschung ( GfK), der im März noch bei plus 8,1 Punkten lag, fiel im Mai auf minus 23,1 Punkte.

Im Juni scheint er sich leicht zu erholen, die Prognose liegt bei minus 18,9 Punkten – dies sei aber immer noch einer der niedrigsten Werte, die je gemessen wurden, sagt GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.

„Die Verunsicherung unter den Konsumenten ist groß. Sie sehen die Wirtschaft bei weitem noch nicht über den Berg und eine schwere Rezession auf sich zukommen. Die Angst vor Jobverlust bleibt hoch.“

Ausgaben werden heruntergefahren

Die Kaufzurückhaltung treffe den Online-Handel ebenso wie die stationären Geschäfte, so die IHK zu Kiel. „Viele Menschen sind in Kurzarbeit und fahren ihre Ausgaben herunter“, sagt Julia Körner, Leiterin des Geschäftsbereichs Einzelhandel.

„Dahinter steckt die Erwartung, weniger Geld im Portemonnaie zu haben. Schließlich drohen nach Angaben von Wirtschaftsauskunfteien auch mehr Privatinsolvenzen ab August.

Kunden bummeln nicht, sie kaufen gezielt

Beim Einkauf fehle zudem derzeit der Erlebnisfaktor, betonen IHK und Handelsverband. Es falle der nicht zu unterschätzende Effekt weg, dass junge Leute etwa aus Langeweile Einkaufen gingen, sagt Julia Körner: „Das ist ihnen durch die Maskenpflicht verleidet worden.“ Stattdessen gebe es verstärkt den sogenannten „Zieleinkauf“: Kunden gehen gezielt in die Geschäfte, statt zu bummeln.

Immerhin berichten die großen Einkaufszentren in Kiel wie in Neumünster, dass sich die Besucherfrequenz etwas normalisiert habe. Centerbetreiber ECE schätzt, dass in Schleswig-Holstein wieder drei Viertel der Kunden die Einkaufszentren besuchen.

Und kleine Geschäfte melden, dass hochwertige Waren weiterhin gefragt seien. Besonders groß sind die Umsatzverluste laut GfK bei Textilien, Schuhen und Lederwaren.

