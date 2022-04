Gehen von Elektroautos im Stadtverkehr für Fußgänger viel größere Gefahren aus als bisher angenommen? Unfallforscher haben jetzt untersucht, wie Passanten Autos mit Elektroantrieb oder Verbrennungsmotor wahrnehmen und schlagen Alarm: Die Kollisionswahrscheinlichkeit, also die Möglichkeit eines Unfalls mit einem Elektroauto, ist um ein Vielfaches höher als mit einem Fahrzeug, das mit einem Verbrennungsmotor angetrieben wird. Der Grund: Während Versuchspersonen die Geräusche beim Beschleunigen eines Verbrenners realistisch einschätzen, passiert mit Elektroautos genau das Gegenteil. Die Unfallforscher drängen deshalb auf schnelle Veränderungen.

Fehleinschätzungen erhöhen Unfallrisiko

Wie erleben Passanten die Geräusche unterschiedlicher Antriebsarten im Stadtverkehr, wenn ein Auto Geschwindigkeit aufnimmt und der Motor hochdreht? „Jetzt geht die Zahl der Elektroautos auf den Straßen gerade richtig hoch, da wird die Antwort immer wichtiger“, sagt Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer. Denn das Risiko zu verunglücken, steigt mit jeder Fehleinschätzung.

Das Grundproblem ist bekannt: E-Autos sind sehr viel geräuschloser als Autos mit Benzin- oder Dieselmotor, die ein Luft-Kraftstoff-Gemisch entzünden, das in der Brennkammer explodiert – das Motorengeräusch. Dass das leise Surren der E-Autos eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fußgänger und Radfahrer, bedeuten kann, ist in der Automobilindustrie seit Langem bekannt, ohne dass die richtigen Schlüsse daraus gezogen wurden.

Erst seit dem 1. Juli vergangenen Jahres ist ein Soundsystem, das Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), für E-Autos vorgeschrieben. Es muss beim Anfahren und Beschleunigen bis 20 km/h arbeiten. Danach, so befanden EU und UN nach Messungen bei konstanter Geschwindigkeit, übernehmen die Abrollgeräusche der Reifen diese Funktion. Für die Unfallforscher ein Fehler, der im Einzelfall schwerwiegende Konsequenzen haben kann.

Nur Abstand von Autos mit Verbrennungsmotoren wird richtig eingeschätzt

„Motorengeräusche sind gerade beim Beschleunigen wichtig für die akustische Wahrnehmung“, sagt Brockmann. „Wir haben es in vielen Jahren erlernt und uns daran gewöhnt, auch aufgrund dieser Geräusche Entscheidungen zu treffen, beispielsweise, ob wir eine Straße überqueren oder besser nicht.“ Um herauszufinden, wie welcher Antrieb wahrgenommen wird, haben die Unfallforscher das Verhalten von Passanten in einem aufwendigen Versuchsszenario untersucht und mit präzisen Messungen unterlegt.

Das Ergebnis ist ebenso eindeutig wie ernüchternd: Am schlechtesten schneiden Elektrofahrzeuge ohne AVAS ab, sie werden im Verkehr beim Beschleunigen kaum wahrgenommen, nähern sich also bei normalen Umgebungsgeräuschen mehr oder weniger lautlos. Etwas besser, aber noch lange nicht gut, schneiden die Modelle mit Soundunterstützung ab. Lediglich Autos mit Verbrennungsmotor werden richtig eingeschätzt.

Warum aber ist AVAS, das ja gerade die fehlenden Motorengeräusche ersetzen und so Sicherheit für andere Verkehrsteilnehmer produzieren soll, so viel schlechter als ein konventioneller Verbrenner? „Die Geräusche sind bei jedem Hersteller anders und unterscheiden sich stark, weil man sie als Markenkern entdeckt hat, da gibt es eine große Bandbreite an spacigen Sounds, die von Passanten nicht sofort erkannt und entsprechend identifiziert werden können“, sagt Brockmann. „Außerdem geschieht die Abschaltung bei 20 km/h viel zu früh. Ganz anders ist das bei Verbrennern, die in der Beschleunigungsphase alle ähnlich klingen.“

Warntöne sollen nicht bei 20 km/h aufhören

Für die Unfallforscher ergeben sich daraus zwei Forderungen: „Zum einen müssen AVAS deutlich länger arbeiten und sich nicht schon bei 20 km/h abschalten, zum anderen müssen die Geräusche vereinheitlicht werden, damit sie von Passanten sicher erkannt werden“, sagt die Psychologin Dr. Tina Gehlert, die das Forschungsprojekt begleitet hat. Ein Sonderrolle nehmen Fahrzeuge mit Plug-in-Hybrid-Antrieb ein, die sowohl elektrisch als auch mit Verbrenner fahren können. „Auch sie sind mit AVAS ausgerüstet. Hier zu differenzieren ist nahezu unmöglich, weil man nicht weiß, wie sie gerade unterwegs sind“, sagt Brockmann.

Ein weiteres Problem sehen die Unfallforscher im Faktor Zeit: Mit der stark ansteigenden Zahl an Elektroautos kämen immer mehr Modelle auf den Markt, die unzureichend ausgerüstet sind. Deshalb müsse man nun schnell handeln, um die notwendigen Veränderungen auf den Weg zu bringen, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und das Problem beispielsweise auch in die Verkehrserziehung zu integrieren. „Brüssel, aber auch die UNECE als Wirtschaftskommission für Europa müssen ganz schnell nachsteuern“, sagt Brockmann. „Das Problem kann nicht national gelöst werden.“ Allerdings ist man realistisch: „Das ist ein dickes Brett. Bis das alles auf den Weg gebracht ist, kann es Jahre dauern.“

Das sind die Unfallforscher

Die Unfallforschung der Versicherer (UDV) ist einer der größten Auftraggeber für Forschungen zur Verkehrssicherheit in Deutschland. Sie steht im internationalen Austausch mit anderen Institutionen und ist im ständigen Dialog mit der Politik, der Polizei und den Fahrzeugherstellern. Dazu gehört seit Jahrzehnten auch die Unterstützung der Arbeit der Unfallkommissionen. Im Zuge der steigenden gesetzgeberischen Kompetenzen der EU wird der Kontakt mit den europäischen Institutionen dabei immer wichtiger. Die UDV ist als Forschungsinstitution ausschließlich der Verkehrssicherheit verpflichtet.

Von Gerd Piper/RND