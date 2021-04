Elektroautos nehmen in Schleswig-Holstein richtig Fahrt auf

Kiel

Die Beliebtheit von Elektroautos wächst in Schleswig-Holstein steil: 1305 reine Elektroautos wurden im Norden in den Monaten Januar und Februar zugelassen, sowie 2144 Hybrid-Fahrzeuge. Dem standen im gleichen Zeitraum 3264 Benziner und 2811 Diesel gegenüber, so die jüngsten Daten aus dem Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg.

Schon 2020 setzte mit der Kaufprämie für Elektroautos der Aufwärtstrend ein: Jedes sechste der 2020 neu zugelassene Pkw fährt als reines Elektroauto oder als Hybrid. Insgesamt 16,5 Prozent der Käufer entschieden sich im vergangenen Jahr im Norden für ein E-Auto, ähnlich hoch ist die Zahl in Berlin oder Baden-Württemberg.

Vergleichsweise wenig gefruchtet haben die Kaufanreize für Elektroautos dagegen in Mecklenburg-Vorpommern (9,3 Prozent) oder auch in Hamburg (9,5 Prozent). Bund und Hersteller gewähren beim Kauf eines Elektroautos Prämien von bis zu 9000 Euro, bei Plug-in-Hybriden sind es bis zu 6750 Euro.

Mehr Menschen liebäugeln mit E-Autos

Die Zahl der Elektroautos könnte in Zukunft noch zulegen. Beim Kauf des nächsten Autos liebäugeln zwar 30 Prozent der Befragten nach wie vor mit einem Benziner. Doch 12 Prozent favorisieren bereits ein reines Elektroauto, das sind ebenso viele wie bei einem Diesel. Und 23 Prozent können sich gut ein Hybridfahrzeug vorstellen, wie eine Forsa-Umfrage unter 1011 Autofahrern im Auftrag der Targobank zeigt.

Die Zulassungszahlen sind sprunghaft gestiegen, das sieht auch der Kfz-Gewerbeverband. Mittlerweile sei auch das Angebot da, weil etwa auch die inländischen Anbieter ein nennenswertes Angebot an E-Fahrzeugen haben. Aber natürlich sei der Haupt-Anreiz die Kaufprämie, die für Geschäftsführer Jan-Niklas Sontag ein Sondereffekt ist. „Die Frage ist, wie sich die Nachfrage entwickelt, wenn die Prämie ausläuft.“

Oft nicht mehr als 60 Kilometer am Tag

Doch das Programm der Bundesregierung läuft immerhin bis Ende 2025. „Es wird einen Mix aus Technologien geben und wir werden über viele Jahre auch noch einen nennenswerten Anteil an Verbrennermotoren haben“, ist Sontag überzeugt. Er schätzt bis 2030 einen Gesamtanteil von 20 Prozent für E-Autos.

Einer der ersten großen Hersteller, die auf E-Autos setzen, war Renault. „Da waren wir überrascht, denn es war der erste Massenhersteller, der mit Produkten kam, die mehr als nur ein Etikett waren“, sagt Christian Süverkrüp, Chef von Renault Süverkrüp in Kiel. „Die meisten Tagesfahrstrecken sind nicht mehr als 60 Kilometer, da lohnt sich ein batterieelektrisches Fahrzeug“, stellt er fest.

Mehr Autos in der Oberklasse

2018 habe er noch 60 Stück des Elektromodells Renault Zoe verkauft, 2019 waren es schon 120, aber 2020 wurden dann 480 Zoes bei Süverkrüp ausgeliefert. „Viele Menschen haben sich lange mit dem Thema beschäftigt, aber sich nicht so richtig herausgetraut“, sagt Süverkrüp. Dadurch, dass das Produkt mittlerweile länger am Markt ist, sei es auch entsprechend bekannt. Die anderen Hersteller hätten das Thema nur zögerlich aufgenommen, auch wenn sich das mittlerweile geändert habe. Und deshalb kommen jetzt auch Modelle abseits der Kleinwagen in die Mittel- und die Oberklasse.

Einer der erfahrenen Elektroauto-Händler Schleswig-Holsteins ist Jörn Lüdemann vom Autohaus Lüdemann & Zankel in Kaltenkirchen. „Wir sind seit zehn Jahren dabei. Die Elektroverkäufe machen bei uns über 50 Prozent aus“, sagt Lüdemann. Dazu gehören für ihn auch eigene Verkäufer, die nur zu E-Autos beraten. Und in Norderstedt betreibt Lüdemann eines von drei Zentren in Deutschland, die für Renault Batterien reparieren dürfen.

Der Gebrauchtwagen-Markt für E-Autos läuft zögerlich

Für den Anstieg der Zulassungen sei einerseits die Kaufprämie verantwortlich, sagt Lüdemann. Andererseits erfolge ein Umdenken. „Wir haben klimatechnisch nur eine Chance, wenn wir bei der Mobilität radikal umstellen.“ Und dann habe die E-Auto-Technik, die weiterhin individuelle Mobilität ermögliche, die besten Karten. „Natürlich gibt es ungeklärte Fragen, etwa bei der CO2-Belastung in der Herstellung der Batterien, aber diese werden gelöst. Die Entwicklung ist rasend schnell.“

Wo der Markt noch nicht rund läuft, ist der Gebrauchtwagenbereich. Früher wurden die wenigen gebrauchten Elektroautos exportiert, berichtet Sontag, nach Norwegen oder in die Niederlande. Jetzt aber, wo der Markt hochfahre, müssen hier Vermarktungsmöglichkeiten gefunden werden. Dazu gehöre unbedingt auch eine Kaufprämie als Anreiz für den Kauf.

Verband: Umweltbonus auch für Gebrauchte

„Durch die Innovationsprämie wurden bis zum 3. Juni 2020 zugelassene Fahrzeuge schlagartig abgewertet“, streicht Sontag heraus. Deshalb fordert sein Verband vom Bundeswirtschaftsministerium, die Prämie auszudehnen: Für junge Gebrauchtfahrzeuge sollte durch den Käufer der Umweltbonus inklusive Innovationsprämie unter bestimmten Bedingungen beantragt werden können.

„Wir verkaufen Gebrauchte, weil wir seit Jahren Elektroautos verkaufen“, berichtet Jörn Lüdemann vom Autohaus Lüdemann & Zankel. „Allein in diesem Jahr bekommen wir 300 Elektroautos zurück.“ Denn die meisten Kunden leasen ihre E-Fahrzeuge. Aber die Prämie für Neuwagen senke natürlich den Preisabstand zu gebrauchten Fahrzeugen. Die ersten Renault Zoes boten eine Batteriekapazität von 22 Kilowattstunden, erklärt Lüdemann.

Heute ist die größte Kapazität 52 Kilowattstunden. Doch auch mit der kleineren Batterie könne man in der Stadt fahren, sodass diese Wagen durchaus attraktiv sein könnten. „Es gibt zunehmend Kunden, die überlegen, wofür brauche ich mein Auto.“