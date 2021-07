Elementarschutz: Worauf Hauseigentümer jetzt achten müssen

Kiel

Nach der Regenkatastrophe müssen die Versicherungen die Risiken für Elementarschutzversicherungen neu kalkulieren. Für die Kundinnen und Kunden hat das nichts Gutes zu bedeuten. Denn wenn die Schäden zunehmen, steigen auch die Prämien. Doch das ist nicht die einzige Veränderung, auf die Hauseigentümer sich einstellen müssen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Schutz von Haus und Heim vor zunehmenden Überschwemmungsgefahren.

Was bedeutet „Elementarschutzversicherung“?

Elementarschutz umfasst die Versicherung von Naturgewalten wie Erdbeben, Lawinen, Hochwasser und Starkregen. Dabei handelt es sich nicht um einen eigenständigen Vertrag sondern um einen Zusatzbaustein zur Hausgebäude- oder Hausratversicherung, die etwa die Folgen von Feuer, Sturm, Hagel und Leitungswasserschäden abdeckt. Es gibt derzeit keine Pflicht zum Abschluss eines Elementarschutzes. Die Gebäudeversicherung hingegen ist bei Hausfinanzierungen über die Bank obligatorisch.

Wie hoch ist das Überschwemmungsrisiko in Schleswig-Holstein?

Schleswig-Holstein zählt mit Ausnahme elbnaher Regionen und sturmflutgefährdeter Gebiete nicht zu den Risikogebieten. Doch auch wenn die geografischen Gegebenheiten im flachen Norden andere sind als in den jetzt betroffenen Regionen, können bei starken Regenfällen auch bei uns Flüsse und Bäche über die Ufer treten oder Kanalisation und Abflussbecken an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Von den jüngsten Starkregen etwa waren die Kreise Plön und Segeberg erheblich getroffen.

Wer braucht eine Elementarschutzversicherung?

Jeder, der sich und sein Heim gegen Überschwemmungen durch Starkregen oder ansteigende Flüsse absichern möchte. „Wer befürchtet, dass ein Naturereignis wie etwa Starkregen trotz aller Vorsicht und technischer Vorkehrungen zu erheblichen Schäden führt, sollte sich bei seinem Wohngebäudeversicherer nach einer Ergänzung um Naturgefahren informieren“, rät Michael Herte von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Helfen bei der Risiko-Einschätzung kann der „Naturgefahren-Check“, des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Worauf muss man achten, um seinen Schutz nicht zu verlieren?

Bei einer Elementarschadenversicherung in Kombination mit Wohngebäude- oder auch Hausratversicherung müssen Versicherte in der Regel in überflutungsgefährdeten Räumen mit Abwasserabfluss (Küche, Waschküche, Bad) Rückschlagklappen anbringen und dafür sorgen, dass diese funktionieren. Zudem müssen die Abflussleitungen auf dem Grundstück freigehalten werden. Und wurde die Hausratversicherung mit der Elementarschadenversicherung kombiniert, müssen Gegenstände im Kellerbereich meist mindestens zwölf Zentimeter über dem Fußboden gelagert werden.

Verletzen Versicherungsnehmerinnen und -nehmer eine dieser Pflichten, zahlt der Versicherer unter Umständen nicht oder nur teilweise. Dies gilt auch, wenn die Versicherung im Schadensfall nicht umgehend informiert wird oder Maßnahmen unterlassen werden, die den Schaden begrenzen.

Wo lauern Fallstricke?

„Weite Formulierungen und fast bis zur Intransparenz verklausulierte Bedingungen“ machen es nach Erfahrungen Hertes für Versicherte schwer zu erkennen, wann sie tatsächlich geschützt sind und in welchen Fällen nicht. Beispiel: Eine Überschwemmung liegt vor, wenn ein Gewässer über das Ufer tritt oder das Grundstück durch Regen überschwemmt wird.

Gelangt dabei Grundwasser an die Oberfläche und dann ins Haus, besteht auch dafür Versicherungsschutz. Nicht versichert sind Schäden durch eine Sturmflut – hierfür gibt es spezielle Verträge – und Schäden durch Grundwasser, wenn es nicht an die Oberfläche gelangt. Dringt Grundwasser also von unten in das Mauerwerk des Kellers ein, weil es erheblich gestiegen ist, handelt es sich nicht um einen versicherten Schaden. In der Praxis besteht hier häufig das Problem der Beweisführung.

Wie teuer ist eine Elementarschutzversicherung?

In wenig gefährdeten Gebieten geht es oft um weniger als 100 Euro im Jahr. Wer aber in einer Zone mit hohem Risiko lebt, muss sich auf erhebliche Kosten gefasst machen. Die Versicherung kann dann mit ein paar Hundert Euro im Jahr zu Buche schlagen. Außerdem kann der Eigenanteil im Schadensfall mehrere Tausend Euro betragen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kommt die Versicherungspflicht gegen Hochwasserrisiken?

Das ist derzeit noch offen. Die Justizminister der Länder wollen im November darüber diskutieren. Verbraucherschützer befürworten eine Pflicht, wenn auf anderem Weg Menschen in Risikozonen keinen bezahlbaren Schutz erhalten können. Die Branche ist skeptisch: Eine Pflichtversicherung könne nicht die Kosten der fehlenden Klimafolgenanpassung schultern.

Warum ist in Schleswig-Holstein nur ein Drittel der Gebäude gegen Elementarschäden versichert?

Nach Einschätzung von Uwe Schumacher, Vorstandschef des Kieler Versicherungsunternehmens Domcura, liegt das auch daran, dass die meisten Menschen den Begriff Elementarschutz mit Erdbeben, Erdrutschen oder Lawinengefahr in Verbindung bringen – bis vor Kurzem jedoch kaum mit Starkregen. Doch das Interesse an Elementarversicherungen wächst: Bei der Provinzial etwa schließt im Neugeschäft mittlerweile mehr als jeder zweite Kunde eine Elementarschadenversicherung ab.