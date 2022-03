Berlin/Kiel

Politik, Wirtschaft und Verbände rufen die Verbraucher in Schleswig-Holstein zum Energiesparen auf: „Die Preise werden weiter steigen, und das auf Dauer“, sagte Energiewende-Staatssekretär Tobias Goldschmidt (Grüne) am Montag nach einem dreistündigen Energiepreisgipfel in Kiel.

Das Thema Gas-Bewirtschaftung – also die Zuteilung von Energie – liege aktuell zwar nicht auf dem Tisch, so Goldschmidt: „Die Entwicklung ist aber so dynamisch, dass man für den kommenden Winter nichts ausschließen kann.“ Sollte es zu einer Knappheit kommen, müssten zunächst Unternehmen ihren Verbrauch reduzieren. Um die Abhängigkeit von russischen Importen zu verringern – so ein Ergebnis des Treffens – müsste der Ausbau von Windkraft und Photovoltaik im Norden deutlich beschleunigt werden. Dafür, so Goldschmidt, sollte Schleswig-Holstein auch mehr Fläche vorhalten: „Ein Anteil von 2,5 bis drei Prozent ist machbar.“ Bislang sind in Schleswig-Holstein zwei Prozent der Landesfläche für Windräder vorgesehen.

Kraftstoff: Die Preise klettern weiter - hier eine Tankstelle am Montag in Kiel. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Der Vorstand der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, Stefan Bock, forderte einen höheren Heizkostenzuschuss für Menschen mit wenig Einkommen statt der bislang vom Bund geplanten 150 Euro. „Er müsste bei 500 Euro liegen.“ Bock rechnet damit, dass sich die Energiepreiskrise weiter verschärfen werde, und riet Verbrauchern, über Energiesparmaßnahmen nachzudenken. Die Verbraucherschützer böten kostenlose Beratungen an.

Nordseeöl so teuer wie seit 2008 nicht mehr

Spekulationen über einen Importstopp für russisches Öl wegen des Kriegs in der Ukraine treiben die Preise unerbittlich weiter in die Höhe. Am Montag kletterte der Preis pro Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent auf den höchsten Stand seit 2008: auf fast 140 US-Dollar. Auch der Preis für europäisches Erdgas schnellte hoch: Am wichtigen niederländischen Handelspunkt TTF (Title Transfer Facility) kostete eine Megawattstunde Erdgas am Montag zeitweilig 345 Euro. Zum Vergleich: Eine Woche vor Kriegsbeginn war Erdgas noch mit 69 Euro gehandelt worden. Experten sprechen von einer „Panikstimmung“ an den Märkten.

Tobias Koch: Einfuhrstopp für russisches Gas

Schleswig-Holsteins CDU-Landtagsfraktionschef Tobias Koch sprach sich für einen Einfuhrstopp aus: „Angesichts der furchtbaren Bilder aus der Ukraine ist es beschämend und unerträglich, dass Deutschland weiterhin jeden Tag russisches Erdgas importiert und damit Putins Angriffskrieg finanziert.“ Es dürften angesichts des Vorgehens von Russlands Präsident Wladimir Putin nicht nur Sanktionen verhängt werden, bei denen Deutschland und Europa selbst möglichst wenig betroffen wären. Koch weiter: „Angesichts des Leids der ukrainischen Bevölkerung, die unter Einsatz ihres Lebens für Freiheit und Demokratie kämpfe, dürfen uns steigende Energiepreise nicht davon abhalten, Russlands Haupteinnahmequelle auszuschalten.“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selesnkyj forderte am Montag weitere und schärfere Sanktionen gegen Russland. Nötig sei ein Boykott russischer Exporte und damit auch der Verzicht auf Erdöl und Erdgas. US-Außenminister Antony Blinken zufolge würden die Vereinigten Staaten bereits mit der EU über einen Öl-Importstopp sprechen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte für Dienstag an, Vorschläge für eine schnelle Abkopplung von russischen Energielieferungen vorstellen zu wollen: „Wir müssen uns aus der Abhängigkeit von Gas, Öl und Kohle aus Russland befreien.“ Derzeit bezieht die EU rund 40 Prozent der Gas-Importe aus Russland.

Bundesregierung sieht Gas-Embargo kritisch

Die Bundesregierung äußerte sich zurückhaltend zu den Embargo-Forderungen. Etwa ein Drittel des in Deutschland genutzten Erdöls stamme aus Russland, so Regierungssprecher Steffen Hebestreit: „Das ist nicht einfach von heute auf morgen zu ersetzen.“ Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte sich bereits gegen ein Verbot von Energieimporten ausgesprochen. Deutschland sei derzeit noch von den Importen abhängig – auch wenn man sich bemühe, das so schnell wie möglich zu ändern. Finanzminister Christian Lindner (FDP) lehnte ebenfalls ein Embargo ab.